Диванних експертів кличемо до ЗСУ – командування "Північ" виступило з заявою

Віктор Ніколюк стверджує, що Україна має сили для продовження боротьби з армією РФ

Командувач військ оперативного командування "Північ" розповів про ситуацію на фронті / Колаж "Сьогодні"

З початку повномасштабного вторгнення російських військ до Українивійськовослужбовці Збройних сил показали, що їх недооцінювати не можна. Військові продемонстрували надзвичайну силу, міць, професіоналізм та відданість своїй батьківщині.

Про це повідомляє командувач військ оперативного командування "Північ" Віктор Ніколюк.

Реклама

Світові експерти прогнозували, що армія України протримається не більше ніж 48-72 години після настання армії РФ.

"Яким же був їхній подив, коли не лише регулярні Збройні Сили України, але й сотні тисяч добровольців, резервістів і простих людей вступили в бій проти окупанта. З 2014 року ми наростили і заточили не просто зуби, а ікла, якими зараз розриваємо ворогів, які посміли ступити на наші землі", – йдеться у повідомленні.

За словами командувача, зараз Україна має нові пропозиції форматів союзів, де є найкращі міжнародні гарантії безпеки.

Реклама

"До 24 лютого Україна з військової точки зору була готова стати повноправним членом Північноатлантичного альянсу і бути гідним партнером країнам НАТО. Але якщо це неможливо не з нашої вини і не з нашого вибору, далі ми повинні йти своїм шляхом, орієнтуючись на власні національні інтереси", – стверджує Віктор Ніколюк.

Україна має сили для продовження боротьби з окупантами.

"Ми, військові, успішно ведемо і продовжуватимемо боротьбу з агресором стільки, скільки цього потребуватиме наша Україна. Сил у нас вистачить! Водночас ми розуміємо, що будь-яка війна закінчується політичними домовленостями. Єдність війська, влади та народу – це основа нашої стійкості та запорука перемоги", – додав командувач.

Реклама

Також Віктор Ніколюк запросив до лав військ усіх "диванних" експертів.

"Всіх "диванних" експертів, які розповідають, як треба воювати і на яких умовах здобувати перемогу, запрошуємо до лав військ або пропонуємо маршрут слідом за російським кораблем. Тому що воювати більше 30 днів – це не в Facebook пости писати", – йдеться в повідомленні.

Знищена техніка РФ

Українські військові збили майже 100 літаків та 120 вертольотів, знищили майже 500 танків та 1500 бойових броньованих машин росіян від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

Читайте також: