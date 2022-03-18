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"Фантастический сюжет". У Зеленского ответили на угрозы РФ применить ядерное оружие

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18 марта, 14:46
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В Офисе президента считают маловероятно то, что оккупанты решатся использовать ядерное оружие – Подоляк объяснил почему
Подоляк ответил, может ли РФ применить ядерное оружие
Подоляк ответил, может ли РФ применить ядерное оружие / Фото: Коллаж: Сегодня

Угрозы президента РФ Владимира Путина использовать ядерное оружие в ответ на закрытие неба над Украиной – "немного фантастический сюжет". Война для РФ будет намного разрушительнее, если оккупанты решатся на использование такого оружия.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью изданию Meduza.

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Подоляк считает, что на переговорах стороны все-таки подойдут к мирному соглашению.

"В принципе, было бы желание, чтобы европейским политикам перестало казаться, что это очень сильная угроза. Пусть примут какое-нибудь ответственное решение. Закрыли небо – мирные граждане не умирают. Дальше война? Хорошо, война. Но тогда война между армиями, пусть Россия докажет, что умеет воевать. Закройте небо, пусть ребята спустятся на землю", – отметил он.

Угроза ядерной войны

В Беларуси состоялся референдум по поправкам к Конституции. ЦИК объявила результаты.

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Беларусь фактически аннулирует статус безъядерного государства, поскольку "за" проголосовали 65,16% граждан. Таким образом, решение принято.

Напомним, в Пентагоне отреагировали на угрозы президента РФ Владимира Путина о ядерном оружии. Российский лидер привел силы ядерного сдерживания в состояние повышенной боевой готовности.

По словам чиновника Пентагона, официальные лица США не сомневаются в принятии Путиным подобных решений. В НАТО отметили, что готовы защитить себя и союзников.

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