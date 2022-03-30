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Депутат горсовета от ОПЗЖ привел в Изюм оккупантов

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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30 марта, 09:45
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Предатель помог военным РФ полностью заблокировать город
Анатолий Фомичевский показал оккупантам дорогу в Изюм
Анатолий Фомичевский показал оккупантам дорогу в Изюм / Фото: Коллаж: Сегодня

Депутат Изюмского горсовета от ОПЗЖ Анатолий Фомичевский помог российским оккупантам захватить город, показав им незащищенную дорогу.

Об этом сообщил в Facebook начальник управления по делам молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского горсовета Максим Стрельников.

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"В субботу, 26 марта, начали поступать сведения о том, что в Изюм начали заходить российские оккупанты. Как оказалось, они не просто зашли в город, а их провел и показал им незащищенный путь к Изюму государственный предатель – Анатолий Фомичевский. Именно из-за него российские оккупанты смогли незаметно зайти в город", – заявил Стрельников.

В то же время, по его словам, Вооруженные Силы Украины не сдаются и продолжают ожесточенные бои за Изюм против захватчиков.

Представитель горсовета добавил, что если бы оккупантам не показали путь в город, они бы никогда не смогли туда попасть, однако сейчас военные РФ полностью заблокировали Изюм и перекрыли доступ для доставки гуманитарной помощи.

Стрельников отметил, что ВСУ остаются единственной надеждой на спасение для около 20 тысяч изюмчан, оставшихся в блокадном городе.

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Кто такой Анатолий Фомичевский

Изюмский депутат Анатолий Фомичевский до членства в ОПЗЖ возглавлял изюмскую ячейку запрещенной Компартии Украины.

За свою деятельность Фомичевский был включен в список пособников террористов на сайте "Миротворец". По информации "Миротворца", депутат "принимает активное участие в организации и проведении сепаратистских митингов, занимается пророссийской и сепаратистской агитацией, а также сбором средств для нужд НВФ".

Издание Newsroom сообщает, что Фомичевский организовывал шествие "Бессмертного полка" в Изюме, поддерживал запрещенную Компартию Украины и публиковал видео с ее экс-лидером Петром Симоненко.

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Анатолий Фомичевский (слева)
Анатолий Фомичевский (слева)

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