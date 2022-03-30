В Харькове школьник бессознательно корректировал обстрелы оккупантов

Парень нашел объявление в Интернете по заработку

Парень корректировал огонь в Telegram/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Харьковской области обнаружили школьника, который корректировал обстрелы российских оккупантов, даже сам того не понимая. О том, что помогал захватчикам, парень осознал только тогда, когда домой пришли сотрудники СБУ.

Об этом сообщает ТСН.

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Парень рассказал, что занимался корректировкой огня в Telegram. По его словам, он нашел рекламу в Интернете, где обещали деньги за простые задания.

Одно из таких – сделать скриншот гугл-карты по конкретным адресам в Харькове. А через несколько дней туда попали вражеские снаряды. Что помогал оккупантам, парень осознал только тогда, когда домой пришли работники СБУ. Отец школьника в шоке.

"Родителям хочу сказать, контролируйте, пожалуйста, свои телефоны. Все на доверии, из расчета, что общаются со своими сверстниками, а получилось очень грустно. Я очень жалею, мне очень стыдно", — отметил мужчина.

Оккупанты устроили провокацию

В Сумской области российские оккупанты устроили провокацию. Захватчики сожгли пункт пропуска.

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"Сегодня (29 марта – ред.) состоялась провокация в пункте пропуска Рыжовка Сумской области. Там орки установили свой БТР, сами же его взорвали. И это была заранее спланированная провокация, направленная на формирование картинки для российских СМИ относительно того, что украинцы уничтожили их БТР, хоть они это сделали самостоятельно... И они, якобы, чтобы отомстить украинцам, они сожгли украинский пограничный пункт пропуска на границе с орками", — сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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