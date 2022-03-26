Ракетные обстрелы Львова: задержаны корректировщики огня (фото)

Нарушители отправляли всю информацию на российские номера

В городе ракетами ударили нескольким объектам / Коллаж "Сегодня"

Львовские патрульные задержали мужчин, которые снимали ракетные обстрелы Львова. Всю информацию они отправлял на русские телефонные номера.

Об этом сообщили в патрульной полиции Львовской области.

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Детали

Патрульные остановили подозрительный автомобиль. Во время проверки документов и телефона водителя полицейские обнаружили видео и фото передвижения ВСУ.

Также у него были фото паспортов мужчин с Луганской регистрацией и немало контактов с российскими номерами.

Позже, когда патрульные направляясь на место попадания ракет, то обнаружили мужчину, который снимал происходящее.

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"У него в планшете обнаружили фотографии всех блокпостов области. Эту информацию он направил на два российских номера", – говорится в сообщении.

Во Львове задержали корректировщика ракетных обстрелов. Фото: патрульная полиция Львовской области

Обстрел Львова

Ранее оккупанты нанесли ракетный удар по нефтебазе. Из-за этого в городе достаточно много дыма.

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В городе было слышно несколько взрывов и продолжала работать сирена. Во Львове достаточно ветрено и власти просят людей закрыть окна из-за сильного дыма на улице.

Из-за обстрелов пострадали пять людей, однако информация о том, что было попадание в жилой дом или другие объекты инфраструктуры, не подтвердилась.

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