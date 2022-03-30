Депутат міськради від ОПЗЖ привів до Ізюма окупантів

Зрадник допоміг військовим РФ повністю заблокувати місто

Анатолій Фомічевський показав окупантам дорогу до Ізюму / Фото: Колаж: Сьогодні

Депутат Ізюмської міськради від ОПЗЖ Анатолій Фомічевський допоміг російським окупантам захопити місто, показавши незахищену дорогу.

Про це повідомив у Facebook начальник управління у справах молоді, спорту та іміджевих проєктів Ізюмської міськради Максим Стрельников.

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"У суботу, 26 березня, почали надходити повідомлення про те, що в Ізюм почали заходити російські окупанти. Як виявилося, вони не просто зайшли в місто, а їх провів і показав незахищений шлях до Ізюму державний зрадник – Анатолій Фомічевський. Саме через нього російські окупанти змогли непомітно зайти до міста", – заявив Стрельников.

Водночас, за його словами, Збройні Сили України не здаються та продовжують запеклі бої за Ізюм проти загарбників.

Представник міськради додав, що якби окупантам не показали шлях у місто, вони б ніколи не змогли туди потрапити, проте зараз військові РФ повністю заблокували Ізюм та перекрили доступ для доставки гуманітарної допомоги.

Стрельников зазначив, що ЗСУ залишаються єдиною надією на порятунок для близько 20 тисяч ізюмчан, які залишилися у блокадному місті.

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Хто такий Анатолій Фомічевський

Ізюмський депутат Анатолій Фомічевський до членства в ОПЗЖ очолював ізюмський осередок забороненої Компартії України.

За свою діяльність Фомічевський був включений до списку посібників терористів на сайті "Миротворець". За інформацією "Миротворця", депутат "бере активну участь в організації та проведенні сепаратистських мітингів, займається проросійською та сепаратистською агітацією, а також збиранням коштів для потреб НВФ".

Видання Newsroom повідомляє, що Фомічевський організовував ходу "Безсмертного полку" в Ізюмі, підтримував заборонену Компартію України та публікував відео з її екслідером Петром Симоненком.

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