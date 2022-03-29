Оккупанты уничтожают Харьков: под обстрел попало старинное здание (фото)

Российские военные продолжают наносить удары по городу и разрушать архитектурные памятки – они повредили здание, которому больше 130 лет

Оккупанты уничтожают архитектурные памятки Харькова / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные обстреляли Харьков, в результате взрыва получила повреждения бывшая пожарная часть 1887 года постройки. Это архитектурная достопримечательность Харьковской области.

Об обстрелах сообщили в ГСЧС.

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Фото: ГСЧС

Спасатели отметили, что здание имеет историческую ценность для них и для города.

Фото: ГСЧС

Сейчас сотрудники ГСЧС разбирают завалы и пытаются предотвратить дальнейшее обрушение конструкций.

Фото: ГСЧС

Обстрелы и пожары в Харьковской области

В управлении ГСЧС Харьковской области уточнили, что за прошлые сутки спасатели 19 раз тушили пожары, вызванные обстрелами, 13 раз выезжали на пожары в экосистемах, два раза – для помощи населению. Также ликвидировали 4 возгорания в частном секторе, не связанные с обстрелами.

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"Наибольшие обстрелы за прошедшие сутки враг нанес по жилым массивам Киевского района города Харькова, где произошло 9 пожаров, а также по частному сектору города Люботин Харьковского района, где сразу пылало 7 жилых частных зданий. Также в течение суток подразделения службы спасения привлекались к тушению 3 пожаров, вызванных обстрелами, в Чугуевском районе", – уточнили в ГСЧС.

Фото: ГСЧС

В Люботине спасатели достали из-под завала тело погибшего мужчины 1957 года рождения. Еще двух человек: мужчину и женщину удалось спасти, их госпитализировали.

Тем временем пиротехники вчера обезвреживали артиллерийские боеприпасы и остатки ракет – всего было 56 взрывоопасных предметов.