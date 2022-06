Британская разведка назвала цели РФ на Донбассе после Северодонецка

Уход украинских войск из Северодонецка стал успехом для армии РФ, однако для контроля над Донбассом оккупантам необходимо захватить Краматорск и обеспечить безопасные пути снабжения Донецка.

Об этом сообщает в Twitter министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Как отмечается в сообщении, Россия в апреле изменила ближайший план войны с оккупации большей части Украины на более целенаправленное наступление на Донбассе.

