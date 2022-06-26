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Британская разведка назвала цели РФ на Донбассе после Северодонецка

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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26 июня, 10:31
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Захват Северодонецка стал для оккупантов успехом, но это не весь Донбасс
Для захвата Донбасса оккупанты пойдут на Краматорск
Для захвата Донбасса оккупанты пойдут на Краматорск / Фото: Коллаж: Сегодня

Уход украинских войск из Северодонецка стал успехом для армии РФ, однако для контроля над Донбассом оккупантам необходимо захватить Краматорск и обеспечить безопасные пути снабжения Донецка.

Об этом сообщает в Twitter министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

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Как отмечается в сообщении, Россия в апреле изменила ближайший план войны с оккупации большей части Украины на более целенаправленное наступление на Донбассе.

"Захват города (Северодонецка. – Ред.) Россией является значительным достижением в рамках этой сокращенной цели. Город был крупным промышленным центром и занимал стратегическое положение на реке Северский Донец. Однако это лишь одна из нескольких непростых целей, которые России необходимо будет выполнить, чтобы оккупировать весь Донбасс. К ним относятся наступление на крупный центр Краматорск и обеспечение безопасности основных путей снабжения Донецка", – отмечают в британской разведке.

Уход ВСУ из Северодонецка

После трех с половиной месяцев обороны Северодонецка украинские войска начали покидать полностью разрушенный оккупантами город.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, что защитники Северодонецка отходят из города на новые, более укрепленные позиции.

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"Рашисты почти разрушили Северодонецк, критическая инфраструктура уничтожена вся, повреждено 90% города, 80% жилых домов придется сносить – восстановлению они не подлежат", – рассказал Гайдай.

Военный эксперт Петр Черник считает, что бои за Северодонецк улучшили положение наших войск на других направлениях.

"Каждая батальонная тактическая группа врага, которая оттянута на это направление, улучшает наши оперативные возможности и по Харьковщине, и по Херсонщине. Но этот город уже практически сравняли с землей, до нуля – он практически стерт в прах", – пояснил он.

Следующим рубежом обороны ВСУ на Луганщине является Лисичанск. В Минобороны Украины отмечают, что окружение военных в районе Лисичанска является целью оккупантов. Основная задача противника на данном этапе – выход на административные границы Луганской и Донецкой областей, удержание захваченных районов Запорожской и Херсонской областей и обеспечение устойчивости сухопутного коридора с оккупированным Крымским полуостровом.

Ранее в Сети появилось видео последних боев в Северодонецке.

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Также сайт "Сегодня" выяснил, в чем заключается стратегическая важность Северодонецка и Лисичанска.

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