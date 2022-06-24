Северодонецкий гамбит. Почему ВСУ отступили от города и что будет с Лисичанском

Северодонецк выполнил свою функцию, говорят эксперты

ВСУ защищали Северодонецк с 5 марта. Фото: коллаж "Сегодня"

После трех с половиной месяцев обороны Северодонецка украинские войска начали покидать полностью разрушенный оккупантами город. Сайт "Сегодня" выяснил, насколько важным является данный участок боевых действий, почему ВСУ решили отступить, какой следующий рубеж будут удерживать наши защитники, и благодаря чему изменится ход войны.

Отходить горько, но это решение давно назрело

Вооруженные силам Украины пришлось начать отступление от Северодонецка. Об этом заявил в эфире телемарафона глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Реклама

По его словам, защитники Северодонецка отходят из города на новые, более укрепленные позиции.

"Рашисты почти разрушили Северодонецк, критическая инфраструктура уничтожена вся, повреждено 90% города, 80% жилых домов придется сносить – восстановлению они не подлежат", – рассказал Гайдай.

Украинская армия будет отходить на новые позиции. / Фото: Коллаж: Сегодня

Эту же информацию подтвердил и журналист Юрий Бутусов.

Реклама

"Сегодня ночью украинские подразделения организованно покинули часть промзоны Северодонецка. На том участке фронта, где я находился, уход прошел под обстрелом, но без потерь. Отходить горько, но это решение давно уже назрело", – написал он в своем Facebook.

Юрий Бутусов: "Отходить горько, но это решение давно уже назрело". Фото: Facebook

При этом в Минобороны Украины засекретили информацию об отступлении украинских войск из Северодонецка.

"Информация о том, находятся ли части Вооруженных сил Украины в определенном районе, включая Северодонецк, закрыта. Мы об этом не говорим. Я очень просил бы всех сосредоточиться на информации, которую представляет Генштаб и Минобороны Украины. Хотел бы призвать и журналистов и представителей органов государственной власти дать возможность ВСУ сообщать о действиях украинской армии в рамках открытой информации", – заявил на брифингеспикер Минобороны Александр Мотузяник.

Александр Мотузяник: "Информация о том, находятся ли части ВСУ в Северодонецке, закрыта / Фото: Минобороны Украины

Реклама

Насколько важен Северодонецк

Северодонецк – важный участок боевых действий в Украине, так его захват позволит оккупантам контролировать всю Луганскую область. Об этом "Сегодня" рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Именно поэтому там шли самые ожесточенные бои. Российские войска несли огромные потери, пытаясь взять под контроль Луганскую область", – рассказал он.

Как объяснил эксперт, оккупанты сконцентрировались на захвате Луганской области в виду того, что там очень маленький участок территории.

"Северодонецк являлся для них номером один. Потом они предпримут попытки выйти захватить Донецкую область, но взять ее будет сложнее. Там придется захватывать большую территорию", – говорит Жданов.

Военный эксперт Петр Черник считает, что бои за Северодонецк улучшили положение наших войск на других направлениях.

"Каждая батальонная тактическая группа врага, которая оттянута на это направление, улучшает наши оперативные возможности и по Харьковщине, и по Херсонщине. Но этот город уже практически сравняли с землей, до нуля – он практически стерт в прах. Стоит ли еще некоторое время за него драться? Я твердый сторонник того, что ни один "Мариуполь-2" нам не нужен", – отметил Черник в интервью Наташе Влащенко на YouTube-канале "Украина 24".

Подробнее комментарий эксперта смотрите на видео с 11:30:

Плановое отступление

Олег Жданов отмечает, что отход украинских войск из Северодонецка является плановым, согласно военной тактике. Город удерживали, пока была возможность для того, чтобы не дать возможности противнику окружить Северодонецк, как ранее Мариуполь, чтобы оттянуть российские войска с других направлений, при этом нанося оккупантам максимальный урон живой силы и военной техники. Такая тактика чем-то напоминает шахматный "гамбит", когда игрок жертвует фигурой ради получения дальнейшего преимущества. В данном случае такой фигурой оказался уже полностью разрушенный Северодонецк.

"Северодонецк выполнил свою функцию. На данном участке ВСУ измотали противника, который снимал свои войска с Запорожского направления, чтобы сосредоточить их на Северодонецке. Украинские подразделения нанесли врагу значительный урон, но сейчас защищать руины города нет смысла", – говорит "Сегодня" Жданов.

Такого же мнения придерживается и военный журналист Владислав Селезнев.

"В районе Северодонецка, на относительно небольшом участке российско-украинского фронта россияне сосредоточили большое количество оружия и военной техники. В первую очередь артиллерийского вооружения, в том числе и реактивные системы залпового огня. Россияне давят, фактически прожимая нашу оборону с помощью артиллерийского огня. Если РФ создает критическое преимущество в силах и средствах, украинским силам обороны лучше проводить ту же маневренную оборону, лучше выходить на более выгодные рубежи, чтобы сохранить личный состав, вооружение и технику, чем сражаться до последнего за клочок земли", – объяснил журналиств эфире национального телемарафона на канале "Украина 24".

Владислав Селезнев убежден, что ВСУ вернут Северодонецк. / Фото: Коллаж: Сегодня

Генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун также называет разумным отступление ВСУ. Об этом он рассказал в интервью Владимиру Полуеву на YouTube-канале "Украина 24".

"Не стоит копировать тактику бывшей советской армии, которая пыталась закрепиться на определенных участках и гибнуть до последнего бойца. Нет смысла держать город, когда можно отойти, а через некоторое время его освободить. Это более эффективно. Такой должна быть украинская тактика. Все зависит от необходимости сберечь жизни наших бойцов. Не стоит повторять еще один Мариуполь", – сказал Ягун.

Подробнее комментарий эксперта смотрите на видео с 00:28:

Следующий рубеж – Лисичанск

Олег Жданов отметил, что ВСУ, выполнив свою задачу в Северодонецке, теперь переходит к следующему рубежу.

"Наши войска уходят в Лисичанск и будут держать его оборону. Захватить этот город оккупантам будет сложнее, так как у него удачное расположение. Лисичанск находится на возвышенности, защищенный с одной стороны рекой", – объясняет нам Жданов.

Олег Жданов: "Наши войска уходят в Лисичанск и будут держать его оборону". Фото: скриншот видео

В Минобороны Украины отметили, что окружение военных в районе Лисичанска является целью оккупантов. По словам, Александра Мотузяника, основная задача противника на данном этапе – выход на административные границы Луганской и Донецкой областей, удержание захваченных районов Запорожской и Херсонской областей и обеспечение устойчивости сухопутного коридора с оккупированным крымским полуостровом.

Глава Луганской ОВА Александр Гайдай сообщил, что войска России продвигаются в направлении Лисичанска из Тошковки-Золотого. В окрестности уже заходили вражеские ДРГ, атаки пройти вглубь города были отбиты.

"Из оккупированного Старобельска в сторону Лисичанска зафиксирована перевозка орками шести "Точек-У", – заявил он.

Глава Северодонецкой райгосадминистрации Роман Власенко такжерассказал, что российские оккупанты усилили наступление.

"Авиация работает, "Точки-У", работает весь набор артиллерии. Наступление по всем направлениям. Штурмуют Лисичанск, штурмуют дорогу Бахмут-Лисичанск. И по Северодонецку также, окрестные села – Синецкое, Павлоград, Сиротино, Боровское. Везде обстрелы, боевые", – отметил он.

Однако по прогнозам аналитиков Института по изучению войны (ISW), штурмовые операции Лисичанска не помогут России иметь преимущество в войне, в ближайшее время наступление российских войск вообще значительно снизится.

Западное оружие изменит ход войны

Тем временем военные надеются в ближайшее время получить новое западное оружие, что позволит не только удержать Лисичанск, но и перейти в контрнаступление.

"Современное оружие чрезвычайно эффективно и оно в разы лучше, чем его российские аналоги. Поэтому с таким оружием можно воевать, можно уничтожать врага и освобождать те территории, на которые ныне враг посягает и говорит, что "мы сюда пришли и пришли навсегда", – подытожил журналист Селезнев.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Сети появилось видео последних боев в Северодонецке.

Также мы выяснили, в чем заключается стратегическая важность Северодонецка и Лисичанска.