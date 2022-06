Британська розвідка назвала цілі РФ на Донбасі після Сєвєродонецька

Відхід українських військ з Сєвєродонецька став успіхом для армії РФ, проте для контролю над Донбасом окупантам необхідно захопити Краматорськ та забезпечити безпечні шляхи постачання Донецька.

Про це повідомляє в Twitter міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Як зазначається у повідомленні, Росія у квітні змінила найближчий план війни з окупації більшої частини України на більш цілеспрямований наступ на Донбасі.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 26 June 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/k7vGhVBw2Y



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/vVFHH72lXr