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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Боялась выйти: девочка, дом которой разбомбили оккупанты, 50 суток жила в метро

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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21 апреля, 12:07
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Маленькая Вероника получила психологическую травму – она боялась даже подойти к ступенькам на поверхность
Дом Вероники уничтожили российский военные
Дом Вероники уничтожили российский военные / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове маленькая девочка прожила 50 дней под землей. После того, как оккупанты разбомбили ее дом, она спустилась в метро и боялась выходить на поверхность.

Об этом рассказал в Facebook общественный деятель, бывший уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.

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"Вероника провела 50 дней под землей. Она – одна из сотни тысяч украинских детей, которые уже почти 2 месяца живут в бомбоубежищах по всей Украине. Они не видели солнечных лучей. Буквально. Для этих детей весна еще не началась. Эту маленькую девочку, ее маму Катю и бабушку Татьяну я встретил в Харьковском метро, ​​когда ездил на Восток эвакуировать детей из горячих точек, Катя рассказала мне, что в первый день войны рашисты разбомбили их многоэтажку. Тогда семья прятались в подвале. После трагедии – спустились в ближайшую станцию ​​метро", – сообщил общественный деятель.

Николай Кулеба случайно встретил Веронику в харьковском метро
Николай Кулеба случайно встретил Веронику в харьковском метро / Фото: facebook.com/KulebaMykola

По его словам, Вероника вспоминала, что она очень боялась умереть, когда слышала эти громкие звуки. Девочка получила психологическую травму – она до истерики боялась даже подойти к лестнице, ведущей на поверхность из метро.

"Я встретил их случайно. Мы познакомились и семья рассказала мне свою историю. Через два часа моих уговоров и аргументов семья, жившая почти 2 месяца под землей, решилась покинуть свое убежище и согласилась уехать со мной в Киев. Не забуду момент, когда она поднималась по той лестнице. Мы все очень ею гордились, подбадривали ее. Она хорошо держалась, несмотря на то, что ее тело тряслось от страха, а рука изо всех сил вцепилась в мамину руку", – пишет Кулеба.

208 детей погибли в Украине из-за вооруженной агрессии РФ

По данным Офиса генерального прокурора, по меньшей мере 584 ребенка пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. При этом 208 детей погибли, 376 получили ранения разной степени тяжести.

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Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Согласно данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадало детей в Донецкой области – 119, Киевской – 113, Харьковской – 91.

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Танки 829
Танки
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ББМ 2118
ББМ
6
Артиллерия 393
Артиллерия
7
Средства ПВО 67
Средства ПВО
8
РСЗО 136
РСЗО
9
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