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Боялася вийти: дівчинка, дім якої розбомбили окупанти, 50 діб жила в метро

Павло Заяць Павло Заяць
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МаленькийСереднійВеликий
21 квітня, 12:07
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Маленька Вероніка отримала психологічну травму – вона боялася навіть підійти до сходів на поверхню
Дім Вероніки знищили російські військові
Дім Вероніки знищили російські військові / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові маленька дівчинка 50 днів прожила під землею. Після того, як окупанти розбомбили її дім, вона спустилася у метро і боялася виходити на поверхню.

Про це розповів у Facebook громадський діяч, колишній уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба.

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"Вероніка провела 50 днів під землею. Вона – одна з сотні тисяч українських дітей, які вже майже 2 місяці живуть у бомбосховищах по всій Україні. Вони не бачили сонячного проміння. Буквально. Для цих дітей весна ще не почалася. Цю маленьку дівчинку, її маму Катю та бабусю Тетяну я зустрів у Харківському метро, коли їздив на Схід евакуювати дітей з гарячих точок. Катя розповіла мені, що у перший день війни рашисти розбомбили їхню багатоповерхівку. Квартира повністю була знищена – а з нею всі улюблені іграшки та ляльки Веронічки. Тоді сім'я ховалися у підвалі. Після трагедії – спустилися в найближчу станцію метро", – повідомив громадський діяч.

Микола Кулеба.випадково зустрів Вероніку в харківському метро
Микола Кулеба.випадково зустрів Вероніку в харківському метро / Фото: facebook.com/KulebaMykola

За його словами, Вероніка згадувала, що вона дуже боялася померти, коли чула ці гучні звуки. Дівчинка отримала психологічну травму – вона до істерики боялася навіть підійти до сходів, що ведуть на поверхню з метро.

"Я зустрів їх випадково. Ми познайомилися і сім’я розказала мені свою історію. Через дві години моїх умовлянь та аргументів сім’я, яка жила майже 2 місяці під землею, наважилася покинути свою схованку і погодилася поїхати зі мною до Києва. Не забуду момент, коли мала піднімалася тими сходами. Ми всі дуже нею пишалися, підбадьорювали її. Вона добре трималася, попри те, що її тіло трусолися від страху, а рука з усією силою вчепилася в мамину руку", – пише Кулеба.

208 дітей загинули в Україні через збройну агресію РФ

За даними Офісу генерального прокурора, щонайменше 584 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. При цьому 208 дітей загинуло, 376 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Згідно з даними ювенальних прокурорів, найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 119, Київській – 113, Харківській – 91.

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