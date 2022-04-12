Девочка с номером мамы на спине: история нашумевшего фото маленькой украинки

Фото двухлетней Веры Маковий облетело весь мир

Двухлетняя Вера Маковий смогла выехать из Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Двухлетняя девочка Вера Маковий стала популярной на весь мир благодаря фотографии, сделанной в первые дни войны в Украине. Мать написала у ребенка на спине личные данные, поскольку боялась потерять ее или погибнуть.

Как сообщает "BBC News Русская служба", женщина с ребенком смогла эвакуироваться из Украины.

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33-летняя Александра Маковий сейчас находится с дочерью Верой на юге Франции. Она рассказала, что разместила в Instagram вирусный снимок, когда уже добралась до Франции.

По словам Маковий, сейчас она сама психологически раздавлена и до сих пор не оправилась от долгой дороги через Молдову и Румынию. Но они "окружены любовью и заботой", а ребенок ни о чем не подозревает.

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"С Верой все хорошо. Она слишком маленькая, чтобы понять, что происходит. Она что-то чувствует от меня, но сама слишком маленькая, чтобы понять. Я очень рада, что у нее такой возраст", – рассказала женщина.

Из-за войны в Украине ежедневно гибнут дети

В Украине из-за вторжения РФ погибли 186 детей, 344 ребенка получили ранения.

Такие данные 12 апреля обнародовал Офис генерального прокурора Украины.

При этом отмечается, что цифры не окончательны. Идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях