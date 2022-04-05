На случай, если убьют: родители пишут на телах детей их имена и свои контакты (фото)

В Украине из-за войны родители пишут данные ребенкаи свои контакты прямо на теле малыша. Это на тот случай, если взрослых убьют, а ребенок выживет.
Об этом пишет Инсайдер Украина.
"Родители пишут свои контакты на телах своих детей на случай, если их убьют, а ребенок выживет", – говорится в сообщении.
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Убитые дети с начала войны
С начала вторжения Российской Федерации в Украину умер 161 ребенок, ранены 264, однако фактическое количество погибших и раненых детейустановить невозможно. Все из-за того, что в украинских городах российские войска ведут активные боевые действия.
Оккупанты используют детей как живой щит
Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило в Facebook, что зафиксированы случаи, когда российские оккупанты используют украинских детей как живой щит для военной техники.
По сообщениям местных жителей, в селе Новый Быков Черниговской области оккупанты взяли в заложники и посадили в грузовики местных детей. Как отмечается, цель их действий – страхование колонны военной техники на марше.
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