На случай, если убьют: родители пишут на телах детей их имена и свои контакты (фото)

С начала вторжения Российской Федерации в Украину умерли более 160 детей, однако точное количество погибших и раненых установить невозможно

Родители указывают имя малыша и его дату рождения / Коллаж "Сегодня"

В Украине из-за войны родители пишут данные ребенкаи свои контакты прямо на теле малыша. Это на тот случай, если взрослых убьют, а ребенок выживет.

Об этом пишет Инсайдер Украина.



"Родители пишут свои контакты на телах своих детей на случай, если их убьют, а ребенок выживет", – говорится в сообщении.

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Ребенку написали на теле ее данные и контакты родителей. Фото: Инсайдер Украина

Убитые дети с начала войны

С начала вторжения Российской Федерации в Украину умер 161 ребенок, ранены 264, однако фактическое количество погибших и раненых детейустановить невозможно. Все из-за того, что в украинских городах российские войска ведут активные боевые действия.

Оккупанты используют детей как живой щит

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило в Facebook, что зафиксированы случаи, когда российские оккупанты используют украинских детей как живой щит для военной техники.

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По сообщениям местных жителей, в селе Новый Быков Черниговской области оккупанты взяли в заложники и посадили в грузовики местных детей. Как отмечается, цель их действий – страхование колонны военной техники на марше.

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