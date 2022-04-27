Генштаб: ВСУ ликвидировали 22400 военнослужащих РФ

В Генштабе обнародовали новые данные потерь россиян с момента вторжения на территорию суверенного государства Украина. За два месяца оккупанты потеряли более 22 тысяч 400 воинов.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.04 ориентировочно составили:
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- личного состава около 22400 (+300) человек ликвидировано,
- танков ‒ 939 (+21) ед,
- боевых бронированных машин/APV ‒ 2342 (+34) ед,
- артиллерийских систем – 421 (+5) ед,
- РСЗО — 149 (+0) ед,
- средства ПВО — 71 (+2) ед,
- самолетов – 185 (+1) ед,
- вертолетов – 155 (+1) ед,
- автомобильной техники — 1666 (+23) ед,
- корабли /катера- 8 (+0) ед,
- цистерн с ГСМ – 76 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 207 (+2).
- специальная техника – 31 (+0).
- пусковые установки ОТРК – 4(+0).
Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Кураховском и Изюмском направлениях.
Что происходит в Украине 27 апреля
- В Луганской области враг всю ночь обстреливал мирные города. В Лисичанске оккупанты ударили по школе, в подвале которой прятались 23 человека, а в Приволье во время обстрела погиб мужчина.
- Российские оккупанты снова нанесли ракетный удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области.
- Российские военные обстреляли Днепропетровскую область. В результате атаки есть пострадавший.
- На линии фронта в Луганской и Донецкой областях отбиты девять атак врага за последние сутки. ВСУ уничтожили множество вражеской техники.
- Подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины за минувшие сутки поразили не менее 7 воздушных целей, включая самолет, вертолет и 2 крылатые ракеты.
- Украинские защитники освободили еще три населенных пункта в Николаевской области.
- Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что эксперты контролируют уровень радиационного фона в разных частях Чернобыльской атомной электростанции. Также он отметил, что зафиксированы повреждения у ряда сооружений ЧАЭС.