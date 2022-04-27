Генштаб: ЗСУ ліквідували 22400 військовослужбовців РФ

Герої не вмирають!

Ціною життя врятував авіабригаду... Радіонов В'ячеслав Денисович - старший лейтенант, військовий льотчик. Виявив особисту мужність: відволік на себе ворога, завдяки чому повний склад літаків його бригади піднявся у повітря в місті Василькові на Київщині, що врятувало їх від ракетного удару. Герой України. Посмертно.