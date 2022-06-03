Битва за Донбасс: военный аналитик вынес болезненный вердикт для Путина

Российские войска несут большие потери в боях против ВСУ

Наступление Путина на Донбассе выдыхается. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская армия на Донбассе выдыхается. Оккупанты несут большие потери в живой силе и технике. Украинские военные отбивают их атаки в Луганской области, а наступление на Бахмут остановлено.

Об этом сообщил австрийские военный аналитик Том Купер в своем блоге на Medium.

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"Как сказано в моем последнем резюме: они выдыхаются. Как это уже часто бывает, РФА и сепаратисты несут серьезные потери, им не хватает войск и техники, чтобы продолжать наступление. Теперь надо посмотреть, куда Путин собирается ударить в следующий раз — и чем", – написал Купер.

Ситуация на Донбассе и в Харьковской области

Изюм . Хотя украинцы вернули Большую Камышеваху, русские не смогли взять Дмитровку и остаются безуспешными в Довгеньком. Кроме того, Россия вывела не менее двух БТГ из района Изюм и передислоцировала их в район Лиман-Северодонецк. В свою очередь, ВКС России перебросили несколько вертолетов на передовую оперативную базу где-то в районе Изюма. Утверждается, что один из рассматриваемых Ка-52 был сбит ПЗРК "Игла" 93-й отдельной мехбригады 31 мая.

Юго-восточнее Изюма. Окккупанты наступают в сторону Лимана не менее, чем шестью БТГ. Наступления идут на Студенок и Святогорск: последний сильно обстреливается последние два дня, и идут ожесточенные бои с частями 57-й стрелковой и 81-я десантно-штурмовой бригад. В этом районе также воюют две роты Организации украинских националистов (ОУН): это добровольческие отряды, действующие как самостоятельные формирования, и судя по всему, очень хорошо оснащенные.

Юго-восточнее Лимана , последние два дня РФА пытается прорваться через пересеченную местность и густые леса на реке Северский Донец в направлении Старого Каравана и Брусовки, возможно с перспективой пересечь и атаковать Райгородок. Именно сюда Су-25 и ударные вертолеты ВКС наносили большую часть своих авиаударов последние двое суток.

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Северодонецк. По сути, русские захватили почти весь город, по крайней мере, вплоть до промзоны на западной его стороне. Более 12 000 мирных жителей все еще находятся внутри, русские, как говорят, "заполнили улицы" своими танками, и поэтому украинцы не используют свою артиллерию для ответного удара, как обычно. При этом отвод украинских войск идет медленно и методично, с целью задержать агрессоров и обеспечить эвакуацию всех мирных жителей, которые могут быть спасены. Эвакуация проходит через Павлоград, однако при эвакуации много людей погибает и получают ранения.

Попасная дуга . За последние два дня украинцам удалось оттеснить российских военных примерно на два километра от трассы Т1302 (соединяющей Бахмут с Лисичанском). Траса простреливается, но ее используют для передвижения вооруженных сил и конвоев с гуманитарной помощью. Дорога Т0513 от Бахмута до Северска "в порядке". Количество обстрелов российской артиллерии значительно уменьшилось за последние два дня, потому что украинская артиллерия, усиленная поставленными Эстонией и Италией FH70 и поставленными США M777 45-й артиллерийской бригады, работает по всей Попасной дуге. Том Купер утверждает, что буквально каждое российское движущееся транспортное средство становиться целью за считанные секунды и, как правило, "выбивается" украинцами.

На северной стороне Попасной дуги россиян вышибли из Врубовки: их контратака была сорвана — и подобное справедливо как минимум для двух их попыток вернуть Камышеваху. Наступление россиян на Бахмут также было полностью остановлено.

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