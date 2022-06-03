Війна
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
❗ Загроза котла на Донбасі 💥 Ракетні обстріли 📆 100 днів війни 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Битва за Донбас: військовий аналітик виніс болісний вердикт для Путіна

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
3 червня, 14:26
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Російські війська зазнають великих втрат в боях проти ЗСУ
Наступ Путіна на Донбасі видихається.
Наступ Путіна на Донбасі видихається. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська армія на Донбасі видихається. Окупанти зазнають великих втрат у живій силі та техніці. Українські військові відбивають їхні атаки на Луганщині, а наступ на Бахмут зупинено.

Про це повідомив австрійські військовий аналітик Том Купер у своєму блозі на Medium.

Реклама

"Як сказано в моєму останньому резюме: вони видихаються. Як це вже часто буває, РФА та сепаратисти несуть серйозні втрати, їм не вистачає військ та техніки, щоб продовжувати наступ. Тепер треба подивитися, куди Путін збирається вдарити наступного разу – і чим", – написав Купер.

Ситуація на Донбасі та в Харківській області

Ізюм . Хоча українці повернули Велику Камишеваху, росіяни не змогли взяти Дмитрівку і залишаються безуспішними у Довгенькому. Крім того, Росія вивела не менше двох БТГ з району Ізюм і передислокувала їх у район Лиман-Сєвєродонецьк. У свою чергу, ВКС Росії перекинули кілька вертольотів на передову оперативну базу десь у районі Ізюму. Стверджується, що один із аналізованих Ка-52 був збитий ПЗРК "Голка" 93-ї окремої мехбригади 31 травня.

На південний схід від Ізюму. Окупанти наступають у бік Лимана щонайменше, ніж шістьма БТГ. Наступи йдуть на Студенок та Святогірськ: останній сильно обстрілюється останні два дні, і йдуть запеклі бої з частинами 57-ї стрілецької та 81-ї десантно-штурмової бригад. У цьому районі також воюють дві роти Організації українських націоналістів (ОУН): це добровольчі загони, що діють як самостійні формування, і, зважаючи на все, дуже добре оснащені.

На південний схід від Лимана , останні два дні РФА намагається прорватися через пересічену місцевість та густі ліси на річці Сіверський Донець у напрямку Старого Каравана та Брусівки, можливо з перспективою перетнути та атакувати Райгородок. Саме сюди Су-25 та ударні вертольоти ВКС завдавали більшу частину своїх авіаударів останні дві доби.

Реклама

Сєвєродонецьк. По суті, росіяни захопили майже все місто, принаймні до промзони на західній його стороні. Понад 12 000 мирних жителів все ще знаходяться всередині, російські, як кажуть, "заповнили вулиці" своїми танками, і тому українці не використовують свою артилерію для удару у відповідь, як звичайно. При цьому відведення українських військ йде повільно та методично, з метою затримати агресорів та забезпечити евакуацію всіх мирних жителів, які можуть бути врятовані. Евакуація проходить через Павлоград, проте під час евакуації багато людей гине та зазнають поранень.

Попасна дуга . За останні два дні українцям вдалося відтіснити російських військових приблизно на два кілометри від траси Т1302 (що поєднує Бахмут із Лисичанськом). Траса прострілюється, але її використовують для пересування збройних сил та конвоїв із гуманітарною допомогою. Дорога Т0513 від Бахмута до Сіверська "в нормі". Кількість обстрілів російської артилерії значно зменшилася за останні два дні, тому що українська артилерія, посилена поставленими Естонією та Італією FH70 та поставленими США M777 45-ї артилерійської бригади, працює по всій Попасній дузі. Том Купер стверджує, що буквально кожен російський транспортний засіб, що рухається, ставати метою за лічені секунди і, як правило, "вибивається" українцями.

На північному боці Попасної дуги росіян вибили з Врубівки: їхня контратака була зірвана — і подібне справедливо як мінімум для двох їхніх спроб повернути Камишеваху. Наступ росіян на Бахмут також був повністю зупинений.

Реклама

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: головне
Хроніка обстрілів
Війна в Україні з космосу
Українці за кордоном
Діпломатичний фронт
Save Life
"Разом нас багато"
Допомога під час війни
Наші гроші
Life новини
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 9:30 3 червня
1
Особовий склад 30950
Особовий склад
2
Літаки 210
Літаки
3
Гелікоптери 175
Гелікоптери
4
ББМ 3366
ББМ
5
Танки 1367
Танки
6
Артилерія 675
Артилерія
7
Засоби ППО 95
Засоби ППО
8
РСЗВ 207
РСЗВ
9
БПЛА 535
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2329
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Віртуозний бомбардувальник… Капітан Сергій Пархоменко - військовий льотчик. На його рахунку - 38 бойових вильотів під вогнем ППО та винищувачів РФ. Віртуозно знищив понад 20 ворожих танків, більше сотні одиниць транспорту, 20 цистерн із пальним… Загинув, виконуючи бойове завдання у районі Гуляйполя (Запоріжчина). Герой України. Посмертно.

Історія героя
Нескорені
Лейтенант Любов Плаксюк – екс-викладачка історії, а з 2016-го – боєць ЗСУ, перша в Україні жінка-командир артилерійського підрозділу. Воює у складі бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича. Рішуча, безстрашна і напрочуд холоднокровна - ідеальний артилерист!
Історія унікальної артилеристки
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

29855.87

Binance Coin (BNB)

299.58

Dogecoin (DOGE)

0.08

Litecoin (LTC)

62.64

Theta (THETA)

1.17

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
39,91
-
48,90
56,00
-
-
-
54,99
-
-
51,00
57,00
-
-
45,68
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
31,32 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.28

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти