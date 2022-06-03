Битва за Донбас: військовий аналітик виніс болісний вердикт для Путіна

Російські війська зазнають великих втрат в боях проти ЗСУ

Наступ Путіна на Донбасі видихається. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська армія на Донбасі видихається. Окупанти зазнають великих втрат у живій силі та техніці. Українські військові відбивають їхні атаки на Луганщині, а наступ на Бахмут зупинено.

Про це повідомив австрійські військовий аналітик Том Купер у своєму блозі на Medium.

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"Як сказано в моєму останньому резюме: вони видихаються. Як це вже часто буває, РФА та сепаратисти несуть серйозні втрати, їм не вистачає військ та техніки, щоб продовжувати наступ. Тепер треба подивитися, куди Путін збирається вдарити наступного разу – і чим", – написав Купер.

Ситуація на Донбасі та в Харківській області

Ізюм . Хоча українці повернули Велику Камишеваху, росіяни не змогли взяти Дмитрівку і залишаються безуспішними у Довгенькому. Крім того, Росія вивела не менше двох БТГ з району Ізюм і передислокувала їх у район Лиман-Сєвєродонецьк. У свою чергу, ВКС Росії перекинули кілька вертольотів на передову оперативну базу десь у районі Ізюму. Стверджується, що один із аналізованих Ка-52 був збитий ПЗРК "Голка" 93-ї окремої мехбригади 31 травня.

На південний схід від Ізюму. Окупанти наступають у бік Лимана щонайменше, ніж шістьма БТГ. Наступи йдуть на Студенок та Святогірськ: останній сильно обстрілюється останні два дні, і йдуть запеклі бої з частинами 57-ї стрілецької та 81-ї десантно-штурмової бригад. У цьому районі також воюють дві роти Організації українських націоналістів (ОУН): це добровольчі загони, що діють як самостійні формування, і, зважаючи на все, дуже добре оснащені.

На південний схід від Лимана , останні два дні РФА намагається прорватися через пересічену місцевість та густі ліси на річці Сіверський Донець у напрямку Старого Каравана та Брусівки, можливо з перспективою перетнути та атакувати Райгородок. Саме сюди Су-25 та ударні вертольоти ВКС завдавали більшу частину своїх авіаударів останні дві доби.

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Сєвєродонецьк. По суті, росіяни захопили майже все місто, принаймні до промзони на західній його стороні. Понад 12 000 мирних жителів все ще знаходяться всередині, російські, як кажуть, "заповнили вулиці" своїми танками, і тому українці не використовують свою артилерію для удару у відповідь, як звичайно. При цьому відведення українських військ йде повільно та методично, з метою затримати агресорів та забезпечити евакуацію всіх мирних жителів, які можуть бути врятовані. Евакуація проходить через Павлоград, проте під час евакуації багато людей гине та зазнають поранень.

Попасна дуга . За останні два дні українцям вдалося відтіснити російських військових приблизно на два кілометри від траси Т1302 (що поєднує Бахмут із Лисичанськом). Траса прострілюється, але її використовують для пересування збройних сил та конвоїв із гуманітарною допомогою. Дорога Т0513 від Бахмута до Сіверська "в нормі". Кількість обстрілів російської артилерії значно зменшилася за останні два дні, тому що українська артилерія, посилена поставленими Естонією та Італією FH70 та поставленими США M777 45-ї артилерійської бригади, працює по всій Попасній дузі. Том Купер стверджує, що буквально кожен російський транспортний засіб, що рухається, ставати метою за лічені секунди і, як правило, "вибивається" українцями.

На північному боці Попасної дуги росіян вибили з Врубівки: їхня контратака була зірвана — і подібне справедливо як мінімум для двох їхніх спроб повернути Камишеваху. Наступ росіян на Бахмут також був повністю зупинений.

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