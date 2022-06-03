На Донбасі ЗСУ "поховали" російську техніку, тривають бої

Ворог обстріляв багато населених пунктів

ЗСУ нищать окупантів/Фото: колаж: "Сьогодні"

На Донбасі Збройні сили України протягом минулої доби відбили 5 атак російських окупантів. У двох місцях ще досі ведуться бої.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".

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Протягом минулої доби загарбники обстріляли близько 30 населених пунктів у Донецькій і Луганській областях.

"Окупанти зруйнували і пошкодили 52 цивільних об'єкти, з них: 42 житлових будинки, два заводи, адмінприміщення і автомобільну техніку кількох державних пожежно-рятувальних частин, ангар в результаті цих обстрілів загинули 5 цивільних осіб, ще 7 отримали поранення", — йдеться в повідомленні.

Українські військові протягом 2 червня знищили 5 російських танків, 3 артилерійські системи і 2 бойових броньованих машин. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили в небі над Донбасом три ворожих безпілотних апарати типу "Орлан-10". Оперативно-тактичне угруповання "Схід" точним артилерійським ударом знищило командно-спостережний пункт окупантів.

РФ намагається захопити нове місто на Донбасі

Російські окупанти намагаються просунутися до Лисичанська Луганської області. Але водночас вони хочуть уникнути боїв на Сіверському Донці з боку Сєвєродонецька. Наразі точаться бої в Устинівці та Мирній Долині. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

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Російські війська зараз ведуть бої в Устинівці та Мирній Долині. Так, окупанти намагаються просунутися на північний захід до Лисичанська, не перетинаючи річку Сіверський Донець з боку Сєвєродонецька.

Також вони хочуть взяти під контроль Білогорівку, де у травні мали невдалу спробу форсування річки Сіверський Донець. Крім того, окупанти планують захопити Врубівку, що дозволить їм наступати на Лисичанськ із заходу.

Експерти зазначили: щоб російські сили отримали доступ до Слов'янська дорогою, їм потрібно буде перетнути міст через річку Сіверський Донець за межами Райгородка. Але окупанти не змогли це зробити, оскільки ще не контролюють дорогу Райгородок – Слов'янськ.

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