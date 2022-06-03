На Донбассе ВСУ "похоронили" российскую технику, продолжаются бои

Враг обстрелял многие населенные пункты

ВСУ уничтожают оккупантов/Фото: коллаж: "Сегодня"

На Донбассе Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки отбили 5 атак российских оккупантов. В двух местах до сих пор ведутся бои.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восход".

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За прошедшие сутки захватчики обстреляли около 30 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.

"Оккупанты разрушили и повредили 52 гражданских объекта, из них: 42 жилых дома, два завода, админпомещение и автомобильную технику нескольких государственных пожарно-спасательных частей, ангар В результате этих обстрелов погибли 5 гражданских лиц, еще 7 получили ранения", — говорится в сообщении.

Украинские военные в течение 2 июня уничтожили 5 российских танков, 3 артиллерийские системы и 2 боевых бронированных машин. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили в небе над Донбассом три вражеских беспилотных аппарата типа "Орлан-10". Оперативно-тактическая группировка "Восход" точным артиллерийским ударом уничтожила командно-наблюдательный пункт оккупантов.

РФ пытается захватить новый город на Донбассе

Российские оккупанты пытаются продвинуться в Лисичанск Луганской области. Но при этом они хотят избежать боев на Северском Донце со стороны Северодонецка. Сейчас ведутся бои в Устиновке и Мирной Долине. Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

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Российские войска сейчас ведут бои в Устиновке и Мирной Долине. Таким образом оккупанты пытаются продвинуться на северо-запад к Лисичанску, не пересекая реку Северский Донец со стороны Северодонецка.

Также они хотят взять под контроль Белогоровку, где в мае у них была неудачная попытка форсирования реки Северский Донец. Кроме того, оккупанты планируют захватить Врубовку, что позволит им наступать на Лисичанск с запада.

Эксперты отметили: чтобы российские силы получили доступ к Славянску по дороге, им нужно будет пересечь мост через реку Северский Донец за пределами Райгородка. Но оккупанты не смогли это сделать, поскольку все еще не контролируют дорогу Райгородок – Славянск.

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