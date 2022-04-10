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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

"Автосалоны пустые, все тачки поп**дили": военный РФ похвастался мародерством

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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10 апреля, 17:21
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Мародерство российских оккупантов приобрело огромный размах
Российские военные разграбляют оккупированные территории Украины
Российские военные разграбляют оккупированные территории Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты в Украине массово занимаются мародерством – грабят автосалоны и ювелирные магазины, не гнушаются и цветными металлами, в том числе медью.

Об этом говорится в перехваченном разговоре военного РФ со своим товарищем, который обнародовала Служба безопасности Украины.

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- Мы в окопах живем все время, нах**. Нас так х**рят... Пехота шла, мы в итоге вдвоем убегали, отстреливались...

- Пятиэтажку захватили бы, и там бы жили.

- Мы шли, захватывали, все крушили, е**ть. Автосалоны все пустые, все тачки поп**дили...

- Какой-нибудь "Порше" себе оставил бы.

- Там "Лексусы" п**дили на украинских номерах.

- А "хлопнуть" кого-нибудь – золото, деньги украсть?

- Мы ездили – ювелирки, вся х**ня, машины взорванные, медь собирали. Килограммов 50 собрали, провода всякие...

- А больше заберете, если выживете.

- Мне столько снов снится, будто я убиваю самого себя. Дичаю от этого, короче.

- Понятно, это на психику влияет. А смотаться оттуда вообще не вариант?

- Через ранения, у нас были такие мысли. Но там х** знает, вдруг не туда попадет.

Оккупанты воруют унитазы, грабят церкви и роются в объедках

Во время боевых действий в Украине российские оккупанты массово занимаются мародерством. Захватчики взламывают банковские сейфы, опустошают продуктовые магазины, отбирают у мирных жителей еду, одежду, электротехнику и грабят даже церкви.

27 февраля в Верхнем Рогачике Херсонской области оккупанты вынесли сейф с деньгами из отделения ПриватБанка.

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1 марта российские военные ограбили супермаркет в Бобровице Черниговской области. Солдаты открыли кассу, забрали пищевые продукты.

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В этот же день в Корюковке Черниговской области оккупанты ночью обокрали церковь. В поисках пищи военные РФ не побрезговали копаться даже в пакетах с объедками.

В Херсоне оккупанты сожгли ТРЦ "Фабрика", ограбили продуктовый и магазин сантехники – зашли и забрали унитазы.

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Женщина из села Перемога Барышевского района (Киевщина). Смелая украинка выкрала у оккупантов ящик с боеприпасами и спрятала в крольчатнике. А когда пришли наши, позвала бойцов ВСУ со словами: “Хлопцы, у меня для вас гостинец. Отжала у рашистов! Используйте по назначению!” И вручила “трофей”. С таким народом невозможно проиграть.
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Александр Марченко - ветеран АТО, офицер, народный депутат Украины прошлого созыва. Был главой подкомитета по вопросам строительства, поэтому на фронте получил позывной “Каменяр”. Погиб в Пуще-Водице под Киевом во время боя с российскими оккупантами, прикрывая побратимов.

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