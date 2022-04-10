"Автосалоны пустые, все тачки поп**дили": военный РФ похвастался мародерством

Российские оккупанты в Украине массово занимаются мародерством – грабят автосалоны и ювелирные магазины, не гнушаются и цветными металлами, в том числе медью.
Об этом говорится в перехваченном разговоре военного РФ со своим товарищем, который обнародовала Служба безопасности Украины.
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- Мы в окопах живем все время, нах**. Нас так х**рят... Пехота шла, мы в итоге вдвоем убегали, отстреливались...
- Пятиэтажку захватили бы, и там бы жили.
- Мы шли, захватывали, все крушили, е**ть. Автосалоны все пустые, все тачки поп**дили...
- Какой-нибудь "Порше" себе оставил бы.
- Там "Лексусы" п**дили на украинских номерах.
- А "хлопнуть" кого-нибудь – золото, деньги украсть?
- Мы ездили – ювелирки, вся х**ня, машины взорванные, медь собирали. Килограммов 50 собрали, провода всякие...
- А больше заберете, если выживете.
- Мне столько снов снится, будто я убиваю самого себя. Дичаю от этого, короче.
- Понятно, это на психику влияет. А смотаться оттуда вообще не вариант?
- Через ранения, у нас были такие мысли. Но там х** знает, вдруг не туда попадет.
Оккупанты воруют унитазы, грабят церкви и роются в объедках
Во время боевых действий в Украине российские оккупанты массово занимаются мародерством. Захватчики взламывают банковские сейфы, опустошают продуктовые магазины, отбирают у мирных жителей еду, одежду, электротехнику и грабят даже церкви.
27 февраля в Верхнем Рогачике Херсонской области оккупанты вынесли сейф с деньгами из отделения ПриватБанка.
1 марта российские военные ограбили супермаркет в Бобровице Черниговской области. Солдаты открыли кассу, забрали пищевые продукты.
В этот же день в Корюковке Черниговской области оккупанты ночью обокрали церковь. В поисках пищи военные РФ не побрезговали копаться даже в пакетах с объедками.
В Херсоне оккупанты сожгли ТРЦ "Фабрика", ограбили продуктовый и магазин сантехники – зашли и забрали унитазы.