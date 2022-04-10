"Автосалони порожні, всі тачки поп**дили": військовий РФ похвалився мародерством

Російські окупанти в Україні масово займаються мародерством - грабують автосалони та ювелірні магазини, не гребують і кольоровими металами, зокрема міддю.

Про це йдеться у перехопленій розмові військового РФ зі своїм товаришем, яку оприлюднила Служба безпеки України.

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- Ми в окопах живемо весь час, нах**. Нас так х**рять... Піхота йшла, ми врешті-решт утікали, відстрілювалися...

- П'ятиповерхівку захопили б, і там жили б.

- Ми йшли, захоплювали, все трощили, є**ть. Автосалони всі порожні, всі тачки поп**дили...

- Якийсь "Порше" собі залишив би.

- Там "Лексуси" п**дили на українських номерах.

- А "хлопнути" когось – золото, гроші вкрасти?

– Ми їздили – ювелірки, вся х**ня, машини підірвані, мідь збирали. Кілограмів 50 зібрали, дроти всякі...

- А більше заберете, як виживете.

- Мені стільки снів сниться, ніби я вбиваю самого себе. Дичавію від цього, коротше.

– Зрозуміло, це на психіку впливає. А змотатися звідти взагалі не варіант?

- Через поранення у нас були такі думки. Але там х** знає, раптом не туди влучить.