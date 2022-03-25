Артобстрел с жертвами и мародеры – что происходит в Киевской области (фото)

Полицейские сообщили, что продолжаются обстрелы Новых и Старых Петровцев, в результате чего поврежден гостиничный комплекс

Оккупанты стреляют в Киевской области. Фото: коллаж "Сегодня"

За прошедшие сутки, 24 марта, в Киевской области продолжаются боевые действия. Российские оккупанты обстреливают Бучанский район, а полицейские фиксируют последствия артиллерийских ударов врага.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

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Ситуация в Киевской области

На Фастовщине русские войска продолжают единичные обстрелы села Ясногородка. Полицейские на месте поддерживают местных жителей и передают гуманитарную помощь, продукты питания и вещи первой необходимости.

В Калиновке в результате артобстрела три человека получили ранения, есть погибшие. Обломки снаряда попали в один из объектов гражданской инфраструктуры.

Продолжаются обстрелы Новых и Старых Петровцев, в результате чего поврежден гостиничный комплекс. По предварительной информации, пострадавших нет.

Также за эти сутки в Вышгородском районе задержали двух мародеров, которые из частного дома похитили оружие и ценности.

В Белой Церкви полицейские задокументировали три факта незаконного хранения наркотических средств.

В Фурсах на блокпосте во время досмотра водителя правоохранители обнаружили и изъяли в автомобиле гранату Ф-1.

За минувшие сутки полицейские Броварщины совместно с представителями местных властей эвакуировали с оккупированных территорий более 1300 человек.

В Борисполе ситуация контролируемая. Полицейские и дальше несут службу в усиленном режиме.

На территории Киевской области полицейские проводят отработку незаконного оборота наркотиков и выявляют факты подпольной продажи алкоголя.

Киевскую область обстреливают оккупанты. Фото: полиция Киевской области

Жителей Киевской области испугали сильные взрывы

В Киевской области вечером 24 марта гремят взрывы. В сети появилось много видео, на которых видно зарево. Очевидцы сообщают, что взрывов слышно много, идут обстрелы. Что именно взрывается, пока неизвестно.

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