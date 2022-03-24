Под Васильковом оккупанты обстреляли эвакуационный поезд – в вагонах выбило окна

Глава "Укрзализныци" Александр Камышин сообщил, что пострадавших нет ни среди поездной бригады, ни среди пассажиров

В Киевской области оккупанты обстреляли поезд "Укрзализныци". Фото: коллаж "Сегодня"

Под Васильковом Киевской области эвакуационный поезд 43 Киев — Ивано-Франковск попал под обстрел. В результате в трех вагонах выбило окна.

Об этом сообщил глава "Укрзализныци" Александр Камышин.

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Подробности обстрела

По оперативным данным, пострадавших нет. Ни среди поездной бригады, ни среди пассажиров.

"Начальник поезда и вся поездная бригада действовали четко. Враг еще раз прицельно обстреливает железнодорожную инфраструктуру. В этот раз под обстрел попал эвакуационный поезд с людьми. Это самое святое, что у нас сейчас есть. Я снова прошу весь цивилизованный мир – помогите нам, закройте небо. Свою работу на земле мы проделаем", – написал Камышин.

Эвакуация из Ирпеня: оккупанты расстреляли мирных жителей

На выезде из города Ирпень Киевской области российские войска открыли огонь по мирному населению во время их попытки эвакуироваться из города. Об этом передает Радио Свобода.

Сообщается, что по меньшей мере три человека погибли, в том числе – двое детей, еще один человек в тяжелом состоянии из-за ранения.

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По информации издания, огонь, вероятно, велся из минометов. Среди погибших могут быть члены одной семьи.