Артобстріл з жертвами та мародери – що відбувається в Київській області (фото)

Окупанти стріляють у Київській області. Фото: колаж "Сьогодні"

За минулу добу, 24 березня, у Київській області продовжуються бойові дії. Російські окупанти обстрілюють Бучанський район, а поліцейські фіксують наслідки артилерійських ударів ворога.

Про це повідомили у поліції Київської області.

У Калинівці внаслідок артобстрілу три людини отримали поранення, є загиблі. Уламки снаряду потрапили в один із об’єктів цивільної інфраструктури.

Продовжуються обстріли Нових та Старих Петрівців, внаслідок чого пошкоджено готельний комплекс. За попередньою інформацією потерпілих немає. Реклама

Також цієї доби у Вишгородському районі затримали двох мародерів, які з приватного будинку викрали зброю та цінності.

У Білій Церкві поліцейські задокументували три факти незаконного зберігання наркотичних засобів.

У Фурсах на блокпосту під час огляду водія правоохоронці виявили та вилучили в автомобілі гранату Ф-1. Реклама

За минулу добу поліцейські Броварщини, спільно із представниками місцевої влади евакуювали з окупованих територій понад 1300 осіб.

На Бориспільщині ситуація контрольована. Поліцейські і надалі несуть службу у посиленому режимі.