Під Васильковом окупанти обстріляли евакуаційний потяг – у вагонах вибило вікна

Голова "Укрзалізниці" Олександр Камишин повідомив, що потерпілих немає ні серед поїздної бригади, ні серед пасажирів

На Київщині окупанти обстріляли потяг "Укрзалізниці". Фото: колаж "Сьогодні"

Під Васильковом Київської області евакуаційний поїзд 43 Київ — Івано-Франківськ потрапив під обстріл. Внаслідок цього у трьох вагонах вибило вікна.

Про це повідомив голова "Укрзалізниці" Олександр Камишин.

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Подробиці обстрілу

За оперативними даними, постраждалих немає. Ні серед поїздної бригади, ні серед пасажирів.

"Начальник поїзду та вся поїздна бригада діяли чітко. Ворог вкотре прицільно обстрілює залізничну інфраструктуру. Цього разу під обстріл потрапив евакуаційний поїзд з людьми. Це найсвятіше, що у нас зараз є. Я знову прошу весь цивілізований світ – допоможіть нам, закрийте небо. Свою роботу на землі ми зробимо", – написав Камишин.

Евакуація з Ірпеня: окупанти розстріляли мирних жителів

На виїзді з міста Ірпінь Київської області російські війська відкрили вогонь по мирному населенню під час їхньої спроби евакуюватись із міста. Про це інформує Радіо Свобода.

Повідомляється, що щонайменше троє людей загинуло, зокрема – двоє дітей, ще одна людина у тяжкому стані через поранення.

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За інформацією видання, вогонь, напевно, вівся з мінометів. Серед загиблих можуть бути члени однієї сім'ї.