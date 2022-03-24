Без единой потери. ВСУ отбили у врага стратегически важное село в Киевской области

Вооруженные силы Украины отбили у врага село Лукьяновка в Киевской области, сообщает "Сегодня".
Это село, как и другие, за которые наша армия сейчас ведет успешные бои, является важным пунктом на Киевском направлении.
В результате боев ВСУ уничтожили около 40 оккупантов, 9 БМП и 2 танка, один танк захватили. С украинской стороны потерь нет. Подробности на видео рассказал украинский военный.
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"Операция выполнена полностью с абсолютным успехом, мы выбили отсюда врага. По данным, полученным от пленного врага, здесь было около 200 россиян. Часть так и осталась тут лежать в земле, часть сбежала", — сказал он.
Военный сообщил, что украинские вооруженные силы сейчас выбивают врага и из других сел Барышевского района.
Война в Украине
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