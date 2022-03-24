Жителей Киевской области испугали сильные взрывы: видео

В Киевской области вечером 24 марта гремят взрывы. В сети появилось много видео, на которых видно зарево. Очевидцы сообщают, что взрывов слышно много, идут обстрелы. Что именно взрывается, пока неизвестно.
Война в Украине
- Российская армия продолжает обстреливать мирные города Украины и гражданские объекты из запрещенного оружия. Нарушения были зафиксированы на Донбассе, а также в Киевской, Винницкой, Ровенской, Житомирской, Харьковской областях и Мариуполе.
- СБУ получила очередные доказательства, что РФ отправила на войну в Украину срочников. Они не имеют военной подготовки и не хотят воевать.
- В Мариуполе жителей Левобережного района начали массово и принудительно вывозить на территорию России. Несколько тысяч человек уже оказались на территории оккупанта.
- В ночь на четверг российские войска обстреляли ракетами самый густонаселенный район Ахтырки Сумской области, есть погибшие.