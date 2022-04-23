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Арестович: Россия не сможет одержать никакой победы в Украине до 9 мая

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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23 апреля, 05:00
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За первые 5 дней второго этапа войны оккупанты совершили "ничтожные" продвижения
Алексей Арестович считает, что у России нет шансов на победу до 9 мая.
Алексей Арестович считает, что у России нет шансов на победу до 9 мая. / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия не сможет одержать никакой победы в Украине до 9 мая. За 5 дней второго этапа войны оккупанты сделали "ничтожные" успехи в продвижении в сторону Донбасса.

Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал в эфире "ФЕЙГИН LIVE".

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Он рассказал, что за последние сутки российским войскам удалось немного продвинуться на Запорожском и на Изюмском направлениях. Речь идет о нескольких километрах.

"Но тут вопрос: они продвинулись потому, что победили наших или потому, что наши отодвинулись и дали им зайти? Это все километровые продвижения, которые абсолютно не соответствуют ни духу, ни букве заявленных целей операции и тем более 5-го дня ее развития", – сказал Арестович.

Советник главы ОП считает, что России не будет чего "продать" своему народу в качестве победы к 9 мая.

"За 5 дней наступления успехи ничтожные для такой концентрации войск, а главное в соответствии задач и их выполнения. Поэтому до 9 мая они могут ничего не получить", – уверен Арестович.

Почему Путину важно победить до 9 мая

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, журналист Сергей Гармаш считает, что президент России Владимир Путин считает 9 мая символической датой и хочет приурочить к ней серьезную победу в Украине. Но из-за спешки Путин будет бросать в бой неподготовленных солдат.

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"Но, с другой стороны, это хорошо, если российские военные будут решать военные задачи, исходя не из реальных возможностей, а ориентируясь на какую-то символическую дату. Нам это выгодно, потому что они будут менее подготовлены. Они будут пускать в бой неподготовленных солдат", – сказал он.

В то же время, генерал Виктор Ягун объясняет, почему битва за Донбасс является решающей. Враг проиграл на других направлениях и приложит усилия, чтобы добиться хоть какого-то успеха. Если мы сможем выстоять, будем иметь шанс пойти в наступление.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что битва за Донбасс, которая, по данным Минобороны Украины, уже началась, продлится не более двух недель. За этот период Россия попытается устроить два котла для украинской армии, однако у них уже ничего не получается.

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Игорь Дыкун – младший лейтенант 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. С 2014-го находится в горячих точках российско-украинской войны. Неоднократно был ранен, но всегда возвращался в строй. В бою под Ирпенем 27-летний офицер проявил героизм: собственноручно уничтожил более десяти оккупантов и взорвал БМД врага, чем спас побратимов от удара с тыла. Герой Украины.
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