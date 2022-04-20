Наступление на Донбасс выдохнется до майских праздников – Жданов

Эксперт рассказал о планах России на фронте

Жданов уверен, у армии России нет ресурсов для победы / Коллаж "Сегодня"

Битва за Донбасс, которая, по данным Минобороны Украины, уже началась, продлится не более двух недель. За этот период Россия попытается устроить два котла для украинской армии, однако у них уже ничего не получается.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов в эфире "Украина 24" в рамках телевизионного марафона.

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Планы оккупанта

"Самая горячая точка сегодня – это зона ООС. Причем как с севера, так и с юга. Российские войска ищут место, где можно прорвать нашу оборону, и постоянно пытаются атаковать наши позиции. Однако в принципе фронт стабильный и на сегодня резких изменений не происходит на фронте. Мы наносим поражение и держим оборону. Где-то маневрируем, а где-то стоим на месте и просто наносим поражение противнику", – рассказал о ситуации на Донбассе Жданов.

В планах российского командования – устроить несколько так называемых котлов для военных ВСУ.

"Они хотят осуществить окружение в двух местах. Первое – замкнуть окружение на левом фланге и линию разграничение на севере и сделать оперативное окружение – замкнуть кольцо на Краматорске. В этих направлениях из Изюма и от Гуляйполя они пытаются окружить наши войска. А в дальнейших планах – разбивать нас в сторону Днепра. Однако они так и не смогли создать единую ударную группировку и пошли в наступление в том составе, в котором были", – отметил эксперт.

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По словам Жданова, 30% группировки все еще находятся на территории России, и командование будет вводить их постепенно по мере их укомплектации и повышения боеспособности.

Прогноз эксперта

"Это все может затянуться на неделю-две. На большее мы не видим у них сил и возможностей. И обычно наступление планируется от 7 до 14 дней. Дело в том, что при наступлении очень тяжело подготовить логистику. Необходимо сконцентрировать большие запасы боеприпасов, топлива, обустроить медучреждения для эвакуации раненых, и такой темп больше двух недель удерживать невозможно", – отметил Жданов.

Обстановка на фронте