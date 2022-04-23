Арестович: Росія не зможе здобути жодної перемоги в Україні до 9 травня

За перші 5 днів другого етапу війни окупанти здійснили "нікчемні" просування

Олексій Арестович вважає, що в Росії немає шансів на перемогу до 9 травня. / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія не зможе здобути жодної перемоги в Україні до 9 травня. За 5 днів другого етапу війни окупанти зробили "мізерні" успіхи в просуванні у бік Донбасу.

Про це радник голови Офісу президента Олексій Арестович сказав в ефірі "Фейгін LIVE".

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Він розповів, що за останню добу російським військам вдалося трохи просунутися на Запорізькому та Ізюмському напрямках. Йдеться про кілька кілометрів.

"Але тут питання: вони просунулися тому, що перемогли наших чи тому, що наші відсунулися і дозволили їм зайти? Це все кілометрові просування, які абсолютно не відповідають ні духу, ні букві заявлених цілей операції і тим більше 5-го дня її розвитку", – сказав Арестович.

Радник голови ОП вважає, що Росії нічого не буде "продати" своєму народу як перемогу до 9 травня.

"За 5 днів наступу успіхи мізерні для такої концентрації військ, а головне відповідно до завдань та їх виконання. Тому до 9 травня вони можуть нічого не отримати", – упевнений Арестович.

Чому Путіну важливо перемогти до 9 травня

Представник України у Тристоронній контактній групі, журналіст Сергій Гармаш вважає, що президент Росії Володимир Путін вважає 9 травня символічною датою та хоче приурочити до неї серйозну перемогу в Україні. Але через поспіх Путін кидатиме у бій непідготовлених солдатів.

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"Але, з іншого боку, це добре, якщо російські військові вирішуватимуть військові завдання, виходячи не з реальних можливостей, а орієнтуючись на якусь символічну дату. Нам це вигідно, бо вони будуть менш підготовлені. Вони пускатимуть у бій непідготовлених солдатів", – сказав він.

У той же час генерал Віктор Ягун пояснює, чому битва за Донбас є вирішальною. Ворог програв на інших напрямках і докладе зусиль, щоб досягти хоч якогось успіху. Якщо ми зможемо вистояти, матимемо шанс піти у наступ.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що битва за Донбас, яка, за даними Міноборони України, вже розпочалася, триватиме не більше двох тижнів. За цей період Росія спробує влаштувати два котли для української армії, проте вони вже нічого не виходять.

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