Наступ на Донбас видихнеться до травневих свят – Жданов

Експерт розповів про плани Росії на фронті

Жданов упевнений, що армія Росії не має ресурсів для перемоги / Колаж "Сьогодні"

Битва за Донбас, яка, за даними Міноборони України, вже почалася, триватиме не більше двох тижнів. За цей період Росія спробує влаштувати два котли для української армії, проте у них уже нічого не виходить.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов в ефірі "Україна 24" в рамках телевізійного марафону.

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Плани окупанта

"Найгарячіша точка сьогодні – це зона ООС. Причому як з півночі, так і з півдня. Російські війська шукають місце, де можна прорвати нашу оборону та постійно намагаються атакувати наші позиції. Однак у принципі фронт стабільний і нині різких змін немає на фронті. Ми завдаємо поразки і тримаємо оборону. Десь маневруємо, а десь стоїмо на місці і просто завдаємо поразки противнику", – розповів про ситуацію на Донеччині Жданов.

У планах російського командування – влаштувати кілька так званих котлів для військових ЗСУ.

"Вони хочуть здійснити оточення у двох місцях. Перше – замкнути оточення на лівому фланзі та лінію розмежування на півночі і зробити оперативне оточення – замкнути кільце на Краматорську. У цих напрямках з Ізюма та від Гуляйполя вони намагаються оточити наші війська. А в подальших планах – розбивати нас у бік Дніпра. Однак вони так і не змогли створити єдине ударне угруповання і пішли у наступ у тому складі, в якому були", – зазначив експерт.

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За словами Жданова, 30% угруповання все ще перебувають на території Росії і командування вводитиме їх поступово в міру їх укомплектації та підвищення боєздатності.

Прогноз експерта

"Це все може затягнутися на тиждень-два. Більше ми не бачимо в них сил і можливостей. І зазвичай наступ планується від 7 до 14 днів. Справа в тому, що під час наступу дуже важко підготувати логістику. Необхідно сконцентрувати великі запаси боєприпасів, палива, облаштувати медустанови для евакуації поранених, і такий темп більше двох тижнів утримувати неможливо", – наголосив Жданов.

Обстановка на фронті