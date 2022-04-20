Війна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Маріуполя ⚔ Битва за Донбас 💪 СБУ впіймала Медведчука 🌱 Великдень-2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Наступ на Донбас видихнеться до травневих свят – Жданов

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
20 квітня, 18:24
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Експерт розповів про плани Росії на фронті
Жданов упевнений, що армія Росії не має ресурсів для перемоги / Колаж "Сьогодні"
Жданов упевнений, що армія Росії не має ресурсів для перемоги / Колаж "Сьогодні"

Битва за Донбас, яка, за даними Міноборони України, вже почалася, триватиме не більше двох тижнів. За цей період Росія спробує влаштувати два котли для української армії, проте у них уже нічого не виходить.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов в ефірі "Україна 24" в рамках телевізійного марафону.

Реклама

Плани окупанта

"Найгарячіша точка сьогодні – це зона ООС. Причому як з півночі, так і з півдня. Російські війська шукають місце, де можна прорвати нашу оборону та постійно намагаються атакувати наші позиції. Однак у принципі фронт стабільний і нині різких змін немає на фронті. Ми завдаємо поразки і тримаємо оборону. Десь маневруємо, а десь стоїмо на місці і просто завдаємо поразки противнику", – розповів про ситуацію на Донеччині Жданов.

У планах російського командування – влаштувати кілька так званих котлів для військових ЗСУ.

"Вони хочуть здійснити оточення у двох місцях. Перше – замкнути оточення на лівому фланзі та лінію розмежування на півночі і зробити оперативне оточення – замкнути кільце на Краматорську. У цих напрямках з Ізюма та від Гуляйполя вони намагаються оточити наші війська. А в подальших планах – розбивати нас у бік Дніпра. Однак вони так і не змогли створити єдине ударне угруповання і пішли у наступ у тому складі, в якому були", – зазначив експерт.

Реклама

За словами Жданова, 30% угруповання все ще перебувають на території Росії і командування вводитиме їх поступово в міру їх укомплектації та підвищення боєздатності.

Прогноз експерта

"Це все може затягнутися на тиждень-два. Більше ми не бачимо в них сил і можливостей. І зазвичай наступ планується від 7 до 14 днів. Справа в тому, що під час наступу дуже важко підготувати логістику. Необхідно сконцентрувати великі запаси боєприпасів, палива, облаштувати медустанови для евакуації поранених, і такий темп більше двох тижнів утримувати неможливо", – наголосив Жданов.

Обстановка на фронті

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Оборона Київа
Більше новин
Хроніка обстрілів
Далі
Блокада Маріуполя
Більше новин
Діпломатичний фронт
Докладніше
Українці за кордоном
Ще новини
Росія цинічно бомбить Харків
Більше новин
Життя в окупації
Докладніше
Непереможний Миколаїв
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 11:00 20 квітня
1
Особовий склад 20900
Особовий склад
2
Літаки 171
Літаки
3
Гелікоптери 150
Гелікоптери
4
Танки 815
Танки
5
ББМ 2087
ББМ
6
Артилерія 391
Артилерія
7
Засоби ППО 67
Засоби ППО
8
РСЗВ 136
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 165
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1504
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Нескорені
Кащенко Дмитро - полковник ЗСУ, командир 58-ї окремої мотопіхотної бригади. За 8 років російсько-української війни талановитий офіцер отримав близько 20 нагород та відзнак, був неодноразово поранений. 2022 року відзначився при захисті Сумської та Чернігівської областей. “За особистий приклад героїзму і надзвичайно ефективні бойові дії” отримав звання Герой України.
Історія героя
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Герої не вмирають!

Відволік на себе вогонь ворожої авіації… Майор Дмитро Коломієць - військовий льотчик-винищувач. Одним із перших зустрів ворога: вранці 24 лютого офіцер вступив у повітряний бій над Хмельниччиною. Героїчно відвернув на себе вогонь ворожої авіації, врятувавши побратимів і десятки літаків. Герой України. Посмертно.

Героям слава!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Цитата дня

Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

Цитата на segodnya.ua
Володимир Зеленський Президент України
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
37,50
-
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
-
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
-
-
33,50
37,50
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти