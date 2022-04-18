Битва за Донбас переламає хід війни — Ягун

Генерал розповів, коли очікувати наступу Росії та що буде після цього

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Росія має проблеми з накопиченням сил. В України є шанси вийти на кордони до 2014 року і поставити крапку на "величі" їхньої армії. Про це розповів генерал Віктор Ягун телеведучому каналу "Україна 24" Олегу Білецькому в ефірі проєкту FREEDOM на каналі "Україна 24".

Зі слів генерала, Росія накопичила на Сході всі основні сили, дата наступу мала бути орієнтовно 15 квітня, але завадили погодні умови та ситуація в регіоні. У противника величезні проблеми із накопиченням резервів.

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"Ми бачимо, що дуже великі проблеми з людським ресурсом, ми бачимо, що масово відмовляються від відправки в Україну контрактники. Фактично велика кількість дезертирів серед тих, хто вже побував в Україні, однозначно не хочуть повертатися в черговий раз. Все це скупчення дуже серйозно підриває можливості поповнення рядів окупанта, і як вони будуть все це поповнювати — незрозуміло. Навіть є інформація, що вони намагаються заманити у свою армію не тільки найманців з інших країн, а навіть з окупованих територій, які недавно окупували", — сказав він.

Також Віктор Ягун пояснює, чому битва за Донбас є вирішальною. Ворог програв на інших напрямках і докладе зусиль, щоб досягнути хоч якогось успіху. Якщо ми зможемо вистояти, то будемо мати шанс піти у наступ:

"Ми не тільки зможемо деокупувати наші недавно окуповані території, ми реально зможемо вийти на державні кордони — ті, які були у 2014 році. І про це всі знають, і це всі дуже добре розуміють. Для того, щоб напасти на Україну, Росія стягувала резерви й готувалася до нападу два роки. Вони просто реально не можуть за місяць відновити всі ці втрати, які вони отримали в центрі та на півночі Україні. Тому я думаю, що це справді вирішальна битва, де ми точно можемо поставити крапку на якійсь там гіпотетичній величі їхньої армії", — зазначив він.

Чого чекати 9 травня

Генерал попередив, що ніякі релігійні свята не змусять супротивника відкласти плани. Особливим святом для них є 9 травня і, якщо до цього дня ворог не отримає ніяких перемог, це буде удар більший ніж потоплення "Москви".

""Тому до 9 травня вони можуть дуже інтенсивно воювати, що буде після 9-го ми також знаємо. Якщо ми зможемо переламати цю ситуацію до 9-го травня, то після 9-го травня, можливо, реально ми зможемо не тільки морально-психологічно, а й фізично переламати всю цю війну і піти в наступ", — сказав Ягун.

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