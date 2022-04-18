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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Битва за Донбасс переломит ход войны — Ягун

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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18 апреля, 17:18
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Генерал рассказал, когда ожидать наступления России и что будет после этого
Виктор Ягун рассказал, чего ждать от России
Виктор Ягун рассказал, чего ждать от России / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия имеет проблемы с накоплением сил. У Украины есть шансы выйти на границы до 2014 года и поставить точку на величии их армии. Об этом рассказал генерал Виктор Ягун телеведущему каналу "Украина 24" Олегу Билецкому в эфире проекта FREEDOM на канале "Украина 24".

По словам генерала, Россия накопила на Востоке все основные силы, дата наступления должна была быть ориентировочно 15 апреля, но помешали погодные условия и ситуация в регионе. У противника огромные проблемы с накоплением резервов.

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"Мы видим, что очень большие проблемы с человеческим ресурсом, мы видим, что массово отказываются от отправки в Украину контрактники. Фактически большое количество дезертиров среди уже побывавших в Украине, однозначно не хотят возвращаться в очередной раз. Все это скопление очень серьезно подрывает возможности пополнения рядов оккупанта, и как они будут все это пополнять — непонятно. Даже есть информация, что они пытаются заманить в свою армию не только наемников из других стран, но даже с недавно оккупированных территорий", — сказал он.

Также Виктор Ягун объясняет, почему битва за Донбасс является решающей. Враг проиграл на других направлениях и приложит усилия, чтобы добиться хоть какого-то успеха. Если мы сможем выстоять, будем иметь шанс пойти в наступление:

"Мы не только сможем деоккупировать наши недавно оккупированные территории, мы реально сможем выйти на государственные границы — те, которые были в 2014 году. И об этом все знают, и это все хорошо понимают. Для того, чтобы напасть на Украину, Россия копила резервы и готовилась к нападению два года, они просто реально не могут за месяц восстановить все эти потери, которые они получили в центре и на севере Украины. Поэтому я думаю, что это действительно решающая битва, где мы точно можем поставить точку на каком-то гипотетическом величии их армии", — отметил он.

Чего ждать 9 мая

Генерал предупредил, что никакие религиозные праздники не заставят противника отложить планы. Особым праздником для них является 9 мая и, если до этого дня враг не одержит никаких побед, это будет удар больше, чем потопление "Москвы".

""Поэтому до 9 мая они могут очень интенсивно воевать, что будет после 9-го мы тоже знаем. Если мы сможем переломить эту ситуацию до 9-го мая, то после 9-го мая, возможно, реально мы сможем не только морально-психологически, но и физически переломить всю эту войну и пойти в наступление", — сказал Ягун.

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