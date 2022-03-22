Нардепы хотят сажать в тюрьму за посты в соцсетях о перемещении техники и поставках оружия

Депутат рассказал об инициативе, одобренной профильным парламентским комитетом

За съемку украинской военной техники грозит суровое наказание / Фото: Коллаж: Сегодня

Комитет Верховной Рады утвердил введение уголовной ответственности за выкладывание фото и видео с украинской военной техникой. Об этом сообщил народный депутат Андрей Осадчук.

По его словам, комитет по вопросам правоохранительной деятельности окончательно определился с рядом критических вопросов.

Реклама

Среди них – введение уголовной ответственности за несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении международной военной помощи в Украину и перемещении по территории Украины, движение, перемещение или размещение Вооруженных сил Украины или других военных формирований Украины, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения.

В военное время для пользователей соцсетей распространение такой информации предусматривает наказание от пяти до восьми лет заключения. Для организованной группы, по корыстным поводам – от восьми до двенадцати лет заключения.

Ожидается окончательное согласование этого вопроса с главами депутатских фракций и групп и руководством парламента, отметил Осадчук.

Реклама

Чем опасна съемка

Выкладывая фото и видео передвижения украинских войск, пользователи соцсетей могут поневоле послужить наводчиками для вражеской армии, как произошло недавно в Киеве.

20 марта вечером российские войска нанесли мощный ракетный удар по Подольскому району Киева, в результате которого был разрушен крупный торговый центр и пострадали дома поблизости. ТРЦ охватил сильный пожар. В результате авиаудара погибли восемь человек, еще один человек пострадал.

Оккупанты практически полностью разрушили торговый центр, на его месте сейчас руины. Также повреждены окна в близлежащих жилых домах и припаркованные рядом автомобили. Сгорело около 20 машин.

Реклама

Позже СБУ нашла и задержала тиктокера, который выкладывал материалы в Сеть. На них было видно, что у ТРЦ стоят автомобили ВСУ. Вскоре после публикации этих материалов и произошел удар.

Читайте также: