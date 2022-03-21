СБУ задержала тиктокера, после поста которого разбомбили ТРЦ в Киеве

Правоохранители нашли и задержали киевлянина, который выложил в интернет материалы о расположении украинских военных в Киеве. Видео о нем опубликовала Служба безопасности Украины.
После публикации в TikTok торговый центр, возле которого находились украинские военные, подвергся мощному ракетному удару российских оккупантов.
Сознательно или бессознательно незадачливый блогер поработал корректировщиком для врага, установит следствие.
Далее по теме
"Мы обращаемся ко всем гражданам – не публикуйте данные о перемещении военной техники ВСУ, военных объектах и результатах вражеских ударов! Ведь их используют оккупанты при планировании дальнейших обстрелов. Лучше поступайте наоборот: передавайте нам сведения о дислокации врага, а украинские военные обеспечат его уничтожение!" — заявили в СБУ.
Атака на ТРЦ
20 марта вечером российские войска нанесли мощный ракетный удар по Подольскому району Киева, в результате которого был разрушен крупный торговый центр и пострадали дома поблизости. ТРЦ охватил сильный пожар. В результате авивудара погибли восемь человек, еще один человек пострадал.
Оккупанты практически полностью разрушили торговый центр, на его месте сейчас руины. Также повреждены окна в близлежащих жилых домах и припаркованные рядом автомобили. Сгорело около 20 машин.
Ситуация в Киеве
- В Киеве с начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину погибли 222 человека, из них 60 гражданских лиц, в том числе 4 ребенка.
- Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что жители столицы могут получить продукты, лекарства и вещи первой необходимости в городском гуманитарном штабе. Столица накапливает резервы самого необходимого.
- Тем временем российскую армию отбросили от Киева на правом берегу Днепра на 70 километров. Однако противник продолжает обстреливать украинскую инфраструктуру, поэтому город готовится к обороне.
- Оккупанты начали использовать новейшее вооружение, которое спускают на парашютах.