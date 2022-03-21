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СЕГОДНЯ Война Вторжение

СБУ задержала тиктокера, после поста которого разбомбили ТРЦ в Киеве

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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21 марта, 20:07
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Следствие будет разбираться, намеренно ли мужчина стал наводчиком для оккупантов
Тиктокер своим постом навел российских военных на цель в Киеве
Тиктокер своим постом навел российских военных на цель в Киеве / Фото: Коллаж: Сегодня

Правоохранители нашли и задержали киевлянина, который выложил в интернет материалы о расположении украинских военных в Киеве. Видео о нем опубликовала Служба безопасности Украины.

После публикации в TikTok торговый центр, возле которого находились украинские военные, подвергся мощному ракетному удару российских оккупантов.

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Сознательно или бессознательно незадачливый блогер поработал корректировщиком для врага, установит следствие.

"Мы обращаемся ко всем гражданам – не публикуйте данные о перемещении военной техники ВСУ, военных объектах и ​​результатах вражеских ударов! Ведь их используют оккупанты при планировании дальнейших обстрелов. Лучше поступайте наоборот: передавайте нам сведения о дислокации врага, а украинские военные обеспечат его уничтожение!" — заявили в СБУ.

Атака на ТРЦ

20 марта вечером российские войска нанесли мощный ракетный удар по Подольскому району Киева, в результате которого был разрушен крупный торговый центр и пострадали дома поблизости. ТРЦ охватил сильный пожар. В результате авивудара погибли восемь человек, еще один человек пострадал.

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Оккупанты практически полностью разрушили торговый центр, на его месте сейчас руины. Также повреждены окна в близлежащих жилых домах и припаркованные рядом автомобили. Сгорело около 20 машин.

Ситуация в Киеве

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