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СЬОГОДНІ Війна Резонанс

Нардепи хочуть саджати у в'язницю за пости в соцмережах про переміщення техніки та постачання зброї

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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22 березня, 18:59
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Депутат розповів про ініціативу, схвалену профільним парламентським комітетом
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Комітет Верховної Ради затвердив запровадження кримінальної відповідальності за викладання фото та відео з українською військовою технікою. Про це повідомив народний депутат Андрій Осадчук.

За його словами, комітет з питань правоохоронної діяльності остаточно визначився із низкою критичних питань.

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Серед них – введення кримінальної відповідальності за несанкціоноване поширення інформації про напрямок, переміщення міжнародної військової допомоги до України та переміщення територією України, рух, переміщення або розміщення Збройних сил України або інших військових формувань України, скоєне в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

У воєнний час для користувачів соцмереж поширення такої інформації передбачає покарання від п'яти до восьми років ув'язнення. Для організованої групи, з корисливих приводів – від восьми до дванадцяти років ув'язнення.

Очікується остаточне узгодження цього питання з головами депутатських фракцій та груп та керівництвом парламенту, зазначив Осадчук.

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Чим небезпечна зйомка

Викладаючи фото та відео пересування українських військ, користувачі соцмереж можуть поволі послужити навідниками для ворожої армії, як сталося нещодавно в Києві.

20 березня ввечері російські війська завдали потужного ракетного удару по Подільському району Києва, внаслідок якого було зруйновано великий торговий центр та постраждали будинки поблизу. ТРЦ охопила сильна пожежа. Внаслідок авіаудару загинули вісім осіб, ще одна людина постраждала.

Окупанти майже повністю зруйнували торговий центр, на його місці зараз руїни. Також пошкоджені вікна у прилеглих житлових будинках та припарковані поряд автомобілі. Згоріло близько 20 машин.

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Пізніше СБУ знайшла та затримала тіктокера, який викладав матеріали до Мережі. На них було видно, що біля ТРЦ стоять автомобілі ЗСУ. Незабаром після публікації цих матеріалів і стався удар.

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