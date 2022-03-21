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СБУ затримала тиктокера, після посту якого розбомбили ТРЦ у Києві

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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21 березня, 20:07
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Слідство розбиратиметься, чи навмисне чоловік став навідником для окупантів
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Правоохоронці знайшли та затримали киянина, який виклав в інтернет матеріали про розташування українських військових у Києві. Відео про нього опублікувала Служба безпеки України.

Після публікації в TikTok торговельний центр, біля якого перебували українські військові, зазнав потужного ракетного удару російських окупантів.

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Свідомо чи несвідомо невдаха-блогер попрацював коригувальником для ворога, встановить слідство.

"Ми звертаємось до всіх громадян – не публікуйте дані про переміщення військової техніки ЗСУ, військові об’єкти та результати ворожих ударів! Адже їх використовують окупанти, плануючи подальші обстріли. Краще робіть навпаки: передавайте нам відомості про дислокацію ворога, а українські військові забезпечать його знищення!" — заявили в СБУ.

Атака на ТРЦ

20 березня ввечері російські війська завдали потужного ракетного удару по Подільському району Києва, внаслідок якого було зруйновано великий торговельний центр та постраждали будинки поблизу. ТРЦ охопила сильна пожежа. Внаслідок авіаудару загинули вісім людей, ще одна людина постраждала.

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Окупанти майже повністю зруйнували торговельний центр, на його місці тепер руїни. Також пошкоджені вікна у прилеглих житлових будинках та припарковані поряд автомобілі. Загалом згоріло близько 20 машин.

Ситуація в Києві

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