Эстония первая из стран НАТО приняла призыв закрыть небо над Украиной

Эстонский парламент проголосовал абсолютным большинством

В эстонском парламенте поддержали просьбу Украины о закрытом небе / Фото: Коллаж: Сегодня

Парламент Эстонии первым среди стран – членов НАТО призвал мир закрыть небо над Украиной, сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".

Парламент страны абсолютным большинством законодателей призвал цивилизованный мир закрыть небо над Украиной.

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"Это историческое решение и наш большой результат. Эстония — первая из парламентов стран – членов НАТО обратилась к миру закрыть небо над Украиной. Для нас важно, чтобы кто-то первый на столь высоком уровне это сделал. К тому же в соответствующем обращении Эстония как член Европейского Союза призвала мир быть более жестким в санкциях против РФ и Республики Беларусь. И это, по сути, первый шаг к закрытию неба над Украиной", – прокомментировал событие народный депутат от "Слуги народа", глава Житомирской областной организации партии Арсений Пушкаренко.

Призывы закрыть небо

Напомним, украинские политики неоднократно обращались к НАТО с просьбой закрыть небо над Украиной, чтобы оградить людей от российской авиации. Президент Владимир Зеленский заявил, что если не закрыть небо, ракеты России будут падать на страны НАТО.

Совет церквей и религиозных организаций призвал закрыть небо над Украиной и создать гуманитарные коридоры.

Группа из 27 американских политиков подписала открытое письмо администрации Джо Байдена с призывом ввести ограниченную бесполетную зону.

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Секретарь СНБО Алексей Данилов обратился к НАТО с просьбой о передаче боевой авиации и средств ПВО. Такие шаги он назвал вероятной альтернативой, которая могла бы заменить требование закрыть небо над Украиной.

Что такое "закрытое небо"

Закрытое небо – это система противовоздушной обороны НАТО. При этом НАТО сам термин "закрытое небо" не использует. У ПВО НАТО вообще нет единого названия. ПВО НАТО – это несколько различных систем защиты от самолетов и ракет противника, связанных между собой.

Однако НАТО опасается, что применение системы ПВО для защиты Украины приведет к прямому военному конфликту с Россией. Путин постарается уничтожить базы ПРО НАТО в Польше, Румынии и Чехии. НАТО ударит в ответ. Начнется третья мировая война, считают в Альянсе.

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