Естонія перша з країн НАТО ухвалила заклик закрити небо над Україною

Естонський парламент проголосував абсолютною більшістю

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Парламент Естонії перший серед країн – членів НАТО закликав світ закрити небо над Україною — про це повідомляє пресслужба партії "Слуга народу".

Парламент країни абсолютною більшістю законодавців закликав цивілізований світ закрити небо над Україною.

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"Це історичне рішення і наш великий результат. Естонія — перша серед парламентів країн – членів НАТО звернулась до світу закрити небо над Україною. Для нас важливо, щоб хтось перший на такому високому рівні це зробив. До того ж у відповідному зверненні Естонія як член Європейського Союзу закликала світ бути більш жорстким у санкціях проти РФ та Республіки Білорусь. І це, власне, перший крок до закриття неба над Україною", — прокоментував подію народний депутат від "Слуги народу", голова Житомирської обласної організації партії Арсеній Пушкаренко.

Заклики закрити небо

Нагадаємо, українські політики неодноразово зверталися до НАТО з проханням закрити небо над Україною, щоб захистити людей від російської авіації. Президент Володимир Зеленський заявив: якщо не закрити небо, ракети Росії падатимуть на країни НАТО.

Рада церков і релігійних організацій закликала закрити небо над Україною та створити гуманітарні коридори.

Група з 27 американських політиків підписала відкритий лист адміністрації Джо Байдена із закликом запровадити обмежену безпольотну зону.

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Секретар РНБО Олексій Данілов звернувся до НАТО з проханням про передачу бойової авіації та засобів ППО. Такі кроки він назвав ймовірною альтернативою, яка могла б замінити вимогу закрити небо над Україною.

Що таке "закрите небо"

Закрите небо – це система протиповітряної оборони НАТО. Саме НАТО термін "закрите небо" не використовує. У ППО НАТО взагалі немає єдиної назви. ППО НАТО – це одразу кілька різних систем захисту від літаків та ракет супротивника, пов'язаних між собою.

Однак НАТО боїться, що застосування системи ППО для захисту України призведе до прямого воєнного конфлікту з Росією. Путін намагатиметься знищити бази ПРО НАТО у Польщі, Румунії та Чехії. НАТО вдарить у відповідь. Почнеться третя світова війна, вважають в Альянсі.

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