"Ты можешь себе вырыть яму и там спрятаться?" – разговор оккупанта с его женой

Несмотря на тотальную пропаганду Кремля, у россиян закончились хорошие новости

Россияне уже не верят в успех войны в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

СБУ перехватила разговор российского оккупанта с женой. Их диалог ведомство опубликовало на своей странице в Telegram.

Вот что российские захватчики слышат от своих жен о "новой" жизни под санкциями: "ВТБ под санкциями, "Альфа" под санкциями, никакие приложения не работают, и нельзя оплачивать с телефона. Можно только снять зарплату в банкомате. И с кредиткой какая-то х*рня: деньги еще есть, а пишут: недостаточно средств".

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Да и на карте – только стандартная заработная плата, без обещанных доплат. Поэтому оккупант обещает, что скоро вернется домой, уйдет из войска и найдет себе "нормальную работу".

Но жена не очень этому верит, ведь подруге муж написал, что "в Украине настоящее чистилище и живыми вернутся не все".

Также женщина спрашивает своего мужа, может ли он выкопать себе яму и там спрятаться. Она говорит, что в Украине хуже, чем в Сирии.

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"Но это был выбор. И Украина сделает все, чтобы они ответили за него! Вместе победим!" – подытожили в СБУ.

Война в Украине 14 марта