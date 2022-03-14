"Ты можешь себе вырыть яму и там спрятаться?" – разговор оккупанта с его женой

СБУ перехватила разговор российского оккупанта с женой. Их диалог ведомство опубликовало на своей странице в Telegram.
Вот что российские захватчики слышат от своих жен о "новой" жизни под санкциями: "ВТБ под санкциями, "Альфа" под санкциями, никакие приложения не работают, и нельзя оплачивать с телефона. Можно только снять зарплату в банкомате. И с кредиткой какая-то х*рня: деньги еще есть, а пишут: недостаточно средств".
Да и на карте – только стандартная заработная плата, без обещанных доплат. Поэтому оккупант обещает, что скоро вернется домой, уйдет из войска и найдет себе "нормальную работу".
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Но жена не очень этому верит, ведь подруге муж написал, что "в Украине настоящее чистилище и живыми вернутся не все".
Также женщина спрашивает своего мужа, может ли он выкопать себе яму и там спрятаться. Она говорит, что в Украине хуже, чем в Сирии.
"Но это был выбор. И Украина сделает все, чтобы они ответили за него! Вместе победим!" – подытожили в СБУ.
Война в Украине 14 марта
- Украинские военные вот уже 19-й день защищают нашу страну от российских оккупантов. По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, враг продолжает наступательную операцию. Оккупанты обстреливают украинские города и убивают мирных жителей, но наши бойцы безжалостно уничтожают российско-фашистских интервентов. Весь мир за нас – страны Запада продолжают давить санкциями на Россию.
- Начался четвертый раунд переговоров делегаций Украины и России. Как заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, Украина ожидает от России прекращения огня и немедленного отвода войск.
- Оккупанты ударили ракетами по Снигиревке и Первомайскому, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в видеообращении. Эти населенные пункты находятся в 30 километрах друг от друга. В результате удара пропала мобильная связь.
- Российские войска атаковали авиазавод "Антонов" в Киеве. По территории завода выпустили три ракеты. Об этом сообщил заместитель киевского городского головы Николай Поворозник.
- За прошедшие сутки группировкой Воздушных сил Вооруженных сил Украины было уничтожено четыре самолета, три вертолета и беспилотные летательные аппараты (информация относительно типа уточняется).