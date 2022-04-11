Замість клумб – могили. У Маріуполі біля будинків вже з'являються цілі цвинтарі (фото)

Людей доводиться ховати просто під вікнами багатоповерхових будинків

Вулиці Маріуполя перетворилися на кладовища. Фото: Reuters. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Маріуполі на газонах та клумбах почали з'являтися справжні цвинтарі. Місцеві жителі заблокованого окупантами міста змушені ховати своїх близьких прямо поряд із будинками.

Жахливі фото з Маріуполя опублікувало британське агентство Reuters.

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На знімках видно, що люди встановлюють хрести із фотографіями та датами народження та смерті загиблих.

Могили розташовані просто на розділовій смузі, де раніше був газон та клумби. І все це у житловому районі, під вікнами багатоповерхівок.

Також на фото потрапив чоловік, який несе штучні квіти, щоб прикрасити цвинтар посеред вулиці. На тому ж знімку – жінка з перебинтованою рукою, а також вирва та багатоповерхівки без вікон.

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Кладовище у Маріуполі. Фото: Reuters

Ситуація у Маріуполі