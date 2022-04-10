Зеленський про Маріуполь: Це серце цієї війни. Воно б'ється

У місті, яке взято окупантами в блокаду, тривають запеклі бої, авіація РФ знову бомбардує, а жителі залишилися без їжі

Зеленський про ситуацію в Маріуполі / Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленськийрозповів, що Маріуполь залишається однією з важливих позицій. Якщо перестати там боротися, всі інші позиції країни стануть слабшими.

Про це він повідомив в інтерв'ю APNews.

Реклама

"Маріуполь – серце цієї війни сьогодні. Воно б'ється. Ми воюємо. Ми міцні. Якщо воно перестане боротися, то у нас будуть слабші позиції. Вони ті люди, які відтягнули на себе велику кількість ворога. Чим міцніша наша позиція в Маріуполі, тим міцніша наша позиція буде на сході держави і наші позиції будуть міцнішими в ООС", – каже Володимир Зеленський.

Реклама

Глава держави стверджує, що від позицій у Маріуполі також залежать переговори з Росією.

"Якщо позиції будуть міцнішими, то й стіл переговорів буде для нас більш наближеним. У нас будуть переваги в діалозі з РФ. Якщо у нас ситуація буде слабкою за всіма цими напрямками, то ми можемо і не дочекатися зустрічі. Росія робитиме всі ті кроки, які можуть призвести до повернення навіть у ті міста, які ми зараз деблокували. Вони можуть піти на це і там уже наша ситуація у переговорах буде слабшою і навіть нецікавою для російської сторони", – додав Володимир Зеленський.

Обстановка у Маріуполі

Раніше ми писали: