Зеленский о Мариуполе: Это сердце этой войны. Оно бьется

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Мариуполь остается одной из важных позиций. Если перестать там сражаться, все остальные позиции страны станут слабее.
Об этом он сообщил в интервью для APNews.
"Мариуполь – сердце этой войны сегодня. Оно бьется. Мы воюем. Мы крепкие. Если оно перестанет сражаться, то у нас будут более слабые позиции. Они те люди, которые оттянули на себя большое количество врага. Чем крепче наша позиция в Мариуполе, тем крепче наша позиция будет на востоке государства и наши позиции будут крепче в ООС", - говорит Владимир Зеленский.
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Глава страны утверждает, что от позиций в Мариуполе также зависят переговоры с Россией.
"Если позиции будут крепче, то и стол переговоров будет для нас более приближенным. У нас будут преимущества в диалоге с РФ. Если у нас ситуация будет слабая по всем этим направлениям, то мы можем и не дождаться встречи. Россия будет делать все те шаги, которые могут привести к возвращению даже в те города, которые мы сейчас деблокировали. Они могут пойти на это и там уже наша ситуация в переговорах будет слабее и даже неинтересна для российской стороны", - добавил Владимир Зеленский.
Обстановка в Мариуполе
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