Російські окупанти можуть ударити по Маріуполю фосфорними бомбами – Міноборони Британії

Росія також продовжує використовувати некеровані бомби

Армія Росії може вдарити по Маріуполю фосфорними бомбами. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти можуть атакувати Маріуполь фосфорними бомбами. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії на своїй сторінці у Twitter у понеділок, 11 квітня.

"Попереднє застосування російськими військами фосфорних боєприпасів у Донецькій області підвищує ймовірність їхнього майбутнього застосування в Маріуполі в міру посилення боїв за місто", – йдеться у зведенні британської розвідки.

Реклама

У Міноборони Великої Британії підкреслили, що Росія також продовжує використовувати некеровані бомби, що знижує її здатність розрізняти цілі та завдавати ударів. Такі дії російської армії значно збільшують ризик нових жертв серед населення.

Водночас у відомстві зазначили, що минулої доби українським військам вдалося відбити кілька атак військ РФ, внаслідок цього було знищено російські танки, автомобілі та артилерійське обладнання.

Реклама

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що у Маріуполі за підтримки артилерії та авіації окупанти продовжують штурмові дії в районах заводу "Азовсталь" та морського порту.

Також ми інформували, що окупанти обстріляли Попасну фосфорними боєприпасами.

Також ми розповідали, як надати допомогу постраждалим внаслідок обстрілу фосфорними боєприпасами.