Российские оккупанты могут ударить по Мариуполю фосфорными бомбами – Минобороны Британии

Россия также продолжает использовать неуправляемые бомбы

Армия России может ударить по Мариуполю фосфорными бомбами. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты могут атаковать Мариуполь фосфорными бомбами. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании на своей странице в Twitter в понедельник, 11 апреля.

"Предварительное применение российскими войсками фосфорных боеприпасов в Донецкой области повышает вероятность их будущего применения в Мариуполе по мере усиления боев за город", – говорится в сводке британской разведки.

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В Минобороны Великобритании подчеркнули, что Россия также продолжает использовать неуправляемые бомбы, что снижает ее способность различать цели и наносить удары. Такие действия российской армии значительно увеличивают риск новых жертв среди гражданского населения.

В то же время в ведомстве отметили, что за минувшие сутки украинским войскам удалось отразить несколько атак войск РФ, в результате этого были уничтожены российские танки, автомобили и артиллерийское оборудование.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Мариуполе при поддержке артиллерии и авиации оккупанты продолжают штурмовые действия в районах завода "Азовсталь" и морского порта.

Также мы информировали, что оккупанты обстреляли Попасную фосфорными боеприпасами.

Также мы рассказывали, как оказать помощь пострадавшим в результате обстрела фосфорными боеприпасами.