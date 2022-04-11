Вместо клумб – могилы. В Мариуполе у домов уже появляются целые кладбища (фото)

Людей приходится хоронить прямо под окнами многоэтажных домов

Улицы Мариуполя превратились в кладбище. Фото: Reuters. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Мариуполе на газонах и клумбах начали появляться настоящие кладбища. Местные жители заблокированного оккупантами города вынуждены хоронить своих близких прямо рядом со своими домами.

Жуткие фото из Мариуполя опубликовало британское агентство Reuters.

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На снимках видно, что люди устанавливают кресты с фотографиями и датами рождения и смерти погибших.

Могилы расположены просто на разделительной полосе, где раньше был газон и клумбы. И все это в жилом районе, под окнами многоэтажек.

Также на фото попал мужчина, который несет искусственные цветы, чтобы украсить кладбище посреди улицы. На том же снимке – женщина с перебинтованной рукой, а также воронка и многоэтажки без окон.

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Кладбища в Мариуполе. Фото: Reuters

Ситуация в Мариуполе