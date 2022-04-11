"Тримається, як характери мешканців": "Азов" показав уцілілу батарею в зруйнованому будинку – фото

У місті окупанти продовжують штурмові дії в районах заводу "Азовсталь" та морського порту

Військові РФ зруйнували місто / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові знищують вже зруйнований Маріуполь. Росіяни перестають бомбити лише захоплені ними райони. В місті біля моря є стійка батарея, яка продовжує триматися – це символ характеру місцевих мешканців.

Про це пише Telegram-канал "АЗОВ-Маріуполь".

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"Маріуполь може бути в кожному місті. Маріуполь може бути в кожній країні. Варто лиш відступити його захисникам. Орки руйнують і так зруйнований Маріуполь. Та ви пам'ятаєте шафку, що стала символом стійкості?

В місті біля моря є стійка батарея. Білосніжна, сталева, вона продовжує всіма силами триматися за відносно вцілілу стіну", – йдеться у повідомленні.

Вона, як характери місцевих мешканців, які намагається розхитати ворог авіаударами і цілодобовим кружлянням російської авіації.

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Росіяни перестають бомбити захоплені ними райони і роздають хліб та воду. А до їхнього приходу мешканці міста мали все необхідне.

"Але сталеві характери тримаються. Тримаються за головну надію, на перемогу, перемогу над жорстоким російським "освобождениям" – як за встоявшу стіну. Маріуполь так само місто сталевих характерів. Це незмінно, не зважаючи на руїни, не зважаючи ні на що", – додали у повідомленні.

Зруйновані будівлі у Маріуполі / Фото: REUTERS

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/ Фото: REUTERS

/ Фото: REUTERS

/ Фото: REUTERS

У Маріуполі ворог штурмує райони "Азовсталі" та порту

Ворог готується найближчими днями відновити наступ через Харківську область, а в Маріуполі не полишає спроби захопити місто. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ зранку 11 квітня.

Так, у місті Маріуполі за підтримки артилерії та авіації окупанти продовжують штурмові дії в районах заводу "Азовсталь" та морського порту.

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