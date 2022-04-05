Підтримка для міста: чим бізнес допомагає захисникам Миколаєва

Громада Миколаєва отримала допомогу для українців та для захисту від окупантів

Захисникам Миколаєва передали допомогу від українського бізнесу / Фото: уніан, ДТЕК, Колаж: Сьогодні

3 квітня Фонд Ріната Ахметова спільно з ДТЕК ВДЕ передали в Миколаїв найнеобхідніше.

Як повідомили у компанії ДТЕК ВДЕ, захисники міста отримали 8 тонн продуктів, спецодяг та матеріали.

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На потреби громади відвантажили:

15 тисяч банок тушкованого м’яса, виготовленого в Україні;

тушкованого м’яса, виготовленого в Україні; 100 наборів військового одягу;

військового одягу; спецматеріали для спорудження фортифікаційних споруд.

Місто продовжує отримувати підтримку від українського бізнесу під час російського вторгнення.

Допомога під час війни

Фонд Ріната Ахметова підтримує евакуйованих українців. Нещодавно чергову партію продуктів для маріупольців надіслали в Запоріжжя у "Зелений центр". Загалом вдалося переслати понад 5 тисяч продуктових наборів, які отримали люди з Маріуполя і Волновахи.

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Вимушеним переселенцям надають психологічну підтримку у сховищах. З дітьми та дорослими працюють кваліфіковані фахівці з кризової психології та подолання травматичного досвіду. Їхнє завдання – надати екстрену допомогу людям, які щойно вибралися з гарячих точок.

Раніше ми розповідали, що українські компанії передали надсучасні апарати для лікування ран у Національну дитячу спеціалізовану лікарню "Охматдит". Renasys Touch використовують для терапії складних ран, що не загоюються і на які неможливо накласти шви.