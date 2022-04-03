Допомагають вижити: у Київську область передали 1000 продуктових наборів

Громадянам України, які проживають у "гарячих точках", Фонд Ріната Ахметова продовжує надавати підтримку та рятувати від голоду.
Як повідомили на сайті Фонду, 3 квітня 1000 продуктових наборів передали жителям Іванкового у Київській області.
Після російського вторгнення мирні жителі опинилися на межі гуманітарної катастрофи. Зараз вони отримали згущене молоко, борошно, макарони, цукор, консервоване тушковане м’ясо та інші необхідні базові речі.
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У рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів" Фонд планує передати лише жителям Києва та Київської області 100 тисяч продуктових наборів. Упродовж 16 років діяльності, Фонд допоміг вижити 8 мільйонам українців.
Підтримка під час війни
Від початку російсько-української війни Фонд Ріната Ахметова передав тим, хто цього потребував:
- понад 540 тисяч одиниць медикаментів;
- більш як 60 тисяч гемоконтейнерів;
- понад 50 тисяч продуктових наборів.
Водночас у співпраці з Офісом президента й міськими адміністраціями в Україні запрацював гуманітарний штаб "Рятуємо життя". Продукти й товари першої необхідності збирають у Польщі та відправляють в Україну, де їх сортують волонтери та передають у міста для переселенців.
Раніше ми писали, що Фонд Ріната Ахметова передав чергову партію продуктових наборів для мешканців Києва. Зокрема, 2 квітня підтримку передали до Центрального міського територіального центру соцобслуговування, а також до терцентру соцзахисту Дніпровського району.